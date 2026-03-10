Destacan regidores del PT crecimiento del partido mediante trabajo en colonias de Juárez

Publicidad - LB2 -

Ediles señalan que la gestión de servicios y la cercanía con la ciudadanía han fortalecido la presencia del partido en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Regidores del Partido del Trabajo (PT) en el Cabildo de Ciudad Juárez afirmaron que el crecimiento del partido en la ciudad se ha consolidado a partir del trabajo directo con la ciudadanía y la gestión permanente en las colonias.

El regidor Pedro Alberto Matus Peña señaló que la presencia del PT en distintos sectores de la ciudad se ha fortalecido gracias a la atención de problemáticas comunitarias y a la organización de comités ciudadanos, lo que ha permitido ampliar la base social del partido.

Durante un posicionamiento acompañado por el regidor Hugo Avitia, el edil explicó que el crecimiento del PT responde a un trabajo constante en territorio y a la cercanía con los habitantes de la ciudad.

“El partido ha crecido de manera exponencial a raíz del trabajo que se ha desempeñado aquí en la localidad. Nuestro compromiso es con el pueblo y con la población que se acerca con nosotros para resolver problemáticas que tienen que ver con su entorno social”.

Matus Peña detalló que entre las principales solicitudes que reciben de los ciudadanos se encuentran gestiones relacionadas con servicios públicos, especialmente la reparación o restablecimiento del alumbrado público, así como apoyos para obtener descuentos en el pago del agua y otros trámites que impactan en la economía familiar.

Por su parte, el regidor Hugo Avitia destacó que el trabajo del partido se mantiene activo durante todo el año mediante la atención directa de las demandas ciudadanas en las colonias.

“La base de nosotros es la gestión los 365 días del año, 24/7; siempre estamos al pendiente de las colonias y de la ciudadanía que se acerca”.

En el contexto político actual, ambos regidores reiteraron que el Partido del Trabajo mantiene su alianza política con Morena y respalda el proyecto de la Cuarta Transformación, además de señalar que existe coordinación con el gobierno municipal encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para atender gestiones y solicitudes en beneficio de la población juarense.

