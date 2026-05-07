Destaca STPS avances del nuevo sistema laboral durante congreso en Ciudad Juárez

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Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en efectividad de conciliación laboral, informó Diódoro Siller.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) participó en el Congreso “Perspectiva en Materia Laboral 2026”, realizado en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se abordaron avances y retos del nuevo sistema de justicia laboral.

Durante el encuentro, el titular de la STPS en Chihuahua, Diódoro Siller Argüello, impartió la conferencia magistral “Impartición de Justicia en Chihuahua en el Nuevo Sistema Laboral”.

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El funcionario expuso los resultados obtenidos en la entidad como parte de la implementación de la reforma laboral federal, particularmente en materia de conciliación y resolución de conflictos laborales.

Siller Argüello destacó que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje han resuelto alrededor del 50 por ciento de los más de 67 mil expedientes heredados al inicio de la actual administración estatal.

Asimismo, señaló que Chihuahua se posiciona en el segundo lugar nacional en efectividad dentro del nuevo sistema laboral, debido a que nueve de cada diez asuntos logran resolverse mediante conciliación y sin necesidad de llegar a tribunales.

“Gracias a estos mecanismos se han entregado más de 6 mil millones de pesos a las y los trabajadores mediante acuerdos conciliatorios”, indicó el secretario.

El titular de la STPS agregó que para ampliar el acceso a la justicia laboral se han habilitado más de seis centros virtuales de conciliación, espacios donde ya se concretaron más de 850 convenios entre trabajadores y empleadores.

Durante el congreso también se realizaron paneles especializados sobre sindicalismo moderno, fraudes procesales en materia laboral y criterios recientes relacionados con amparos y litigios laborales.

El evento estuvo dirigido a estudiantes de Derecho, abogados litigantes, académicos, empresarios, empleadores y representantes sindicales interesados en la actualización y análisis del nuevo modelo de justicia laboral en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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