InicioEstado

Pronostica Protección Civil fuertes vientos y lluvias por frente frío 49 en Chihuahua

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Las ráfagas podrían superar los 65 kilómetros por hora en municipios de la sierra y centro-sur del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 49, estacionado sobre la zona norte del estado, provocará fuertes vientos, tolvaneras y lluvias aisladas en distintas regiones de Chihuahua durante las próximas 48 horas.

De acuerdo con el pronóstico, para este jueves se esperan ráfagas superiores a los 65 kilómetros por hora en municipios como Carichí, Guachochi, Balleza y Delicias, mientras que en Chihuahua capital y Ciudad Juárez los vientos podrían alcanzar entre 45 y 55 kilómetros por hora.

- Publicidad - HP1

Para el viernes continuarán las condiciones ventosas, con ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora en Chihuahua, Julimes, Camargo y parte de la región sur de la entidad.

La CEPC advirtió sobre la posible formación de tolvaneras en municipios como Santa Bárbara, Allende y Coronado, además de los tramos carreteros Chihuahua-Sueco y Parral-Jiménez, donde se recomienda extremar precauciones al conducir.

En la zona norte del estado se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en Ojinaga, Ciudad Juárez, Ascensión, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, condiciones que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

La dependencia estatal exhortó a la población a evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento y proteger especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores ante cambios bruscos de temperatura.

“En caso de tormenta eléctrica o granizo, se recomienda buscar refugio seguro y evitar permanecer cerca de estructuras metálicas”, indicó Protección Civil.

Entre las temperaturas máximas previstas para este jueves destacan Chihuahua y Ojinaga con 32 grados centígrados, Ciudad Juárez con 29, Delicias con 32 y Chínipas con hasta 35 grados.

Para el viernes se pronostican temperaturas máximas de 31 grados en Juárez y Delicias, 32 en Camargo y Jiménez, y hasta 37 grados centígrados en Chínipas.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Abre Sheinbaum Mayo 2026 con 69% de aprobación

Encuesta de encuestas ubica respaldo mayoritario a la presidenta, con 30% de desaprobación Ciudad de...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Orbe

Podría convertirse la nieve que sepultó Búfalo en agua esta semana

Las temperaturas en la ciudad de Búfalo y sus alrededores subirán esta semana, lo...
Juárez / El Paso

Corredor multimodal en Juárez cumple normatividad y lineamientos de movilidad sostenible

Gobierno del Estado informa que es falso que los camiones de carga pesada o tráileres no podrán circular por la vialidad de flujo continuo Avenida de las Torres-Francisco Villarreal...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto