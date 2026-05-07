Pronostica Protección Civil fuertes vientos y lluvias por frente frío 49 en Chihuahua

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Las ráfagas podrían superar los 65 kilómetros por hora en municipios de la sierra y centro-sur del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 49, estacionado sobre la zona norte del estado, provocará fuertes vientos, tolvaneras y lluvias aisladas en distintas regiones de Chihuahua durante las próximas 48 horas.

De acuerdo con el pronóstico, para este jueves se esperan ráfagas superiores a los 65 kilómetros por hora en municipios como Carichí, Guachochi, Balleza y Delicias, mientras que en Chihuahua capital y Ciudad Juárez los vientos podrían alcanzar entre 45 y 55 kilómetros por hora.

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Para el viernes continuarán las condiciones ventosas, con ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora en Chihuahua, Julimes, Camargo y parte de la región sur de la entidad.

La CEPC advirtió sobre la posible formación de tolvaneras en municipios como Santa Bárbara, Allende y Coronado, además de los tramos carreteros Chihuahua-Sueco y Parral-Jiménez, donde se recomienda extremar precauciones al conducir.

En la zona norte del estado se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en Ojinaga, Ciudad Juárez, Ascensión, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, condiciones que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

La dependencia estatal exhortó a la población a evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento y proteger especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores ante cambios bruscos de temperatura.

“En caso de tormenta eléctrica o granizo, se recomienda buscar refugio seguro y evitar permanecer cerca de estructuras metálicas”, indicó Protección Civil.

Entre las temperaturas máximas previstas para este jueves destacan Chihuahua y Ojinaga con 32 grados centígrados, Ciudad Juárez con 29, Delicias con 32 y Chínipas con hasta 35 grados.

Para el viernes se pronostican temperaturas máximas de 31 grados en Juárez y Delicias, 32 en Camargo y Jiménez, y hasta 37 grados centígrados en Chínipas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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