Destaca Pérez Cuéllar unidad de Morena tras relevo en coordinación del Senado

El alcalde de Juárez respalda a Ignacio Mier y afirma que la cohesión es clave para impulsar la agenda legislativa.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernáncez) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la unidad del grupo parlamentario de Morena en el Senado tras la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación, y subrayó que el relevo fortalece la cohesión interna alrededor del nuevo coordinador, Ignacio Mier Velazco.

El alcalde consideró que este tipo de ajustes forman parte de la dinámica normal del Poder Legislativo y no representan una ruptura al interior del partido, sino un reacomodo que permite dar continuidad a los trabajos parlamentarios.

“Estos ajustes forman parte de la dinámica interna del Poder Legislativo, y hay que destacar la unidad que se mantiene entre los miembros de la fracción de Morena”, expresó.

Pérez Cuéllar señaló que, más allá de los nombres, lo verdaderamente relevante es que el grupo parlamentario mantenga una agenda común y un trabajo coordinado, lo cual resulta fundamental para avanzar en iniciativas y proyectos que impactan directamente a estados y municipios.

El edil juarense enfatizó que la cohesión interna es un factor clave para impulsar temas prioritarios como seguridad, movilidad y programas sociales, que requieren respaldo legislativo y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, coincidió con lo expresado por Ignacio Mier Velazco, quien al asumir la coordinación de la bancada morenista en el Senado señaló que su principal encomienda será preservar la unidad, el diálogo y el respeto al interior del grupo parlamentario.

Pérez Cuéllar afirmó que esta continuidad en el liderazgo legislativo permitirá que Morena mantenga su capacidad de gestión y de construcción de acuerdos en beneficio de la agenda nacional y de las entidades federativas.

