Destaca Pérez Cuéllar que Cruzadas por la Paz fortalecen cercanía con ciudadanía

El programa municipal consolida atención directa y seguimiento a problemáticas en colonias de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que las Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas Ciudad Juárez por la Paz registraron durante el presente año una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, al consolidarse como un mecanismo de cercanía directa entre el Gobierno Municipal y la población.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde explicó que estas acciones se desarrollan de manera coordinada con el Gobierno Federal y forman parte de una estrategia enfocada en la construcción de la paz, una prioridad nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que ha permitido fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

Pérez Cuéllar señaló que los encuentros en territorio facilitan un acercamiento real con los ciudadanos, lo cual resulta clave no solo para atender el tema de la paz, sino también para detectar y canalizar problemáticas específicas que surgen directamente en las colonias donde se realizan las cruzadas.

Entre las situaciones atendidas durante estas jornadas, mencionó reportes de baches, yonkes que operan fuera de la normatividad y otras irregularidades que en muchos casos no habían sido notificadas previamente a las autoridades municipales.

El alcalde destacó que la presencia de directores y personal de distintas dependencias municipales genera mayor confianza entre los vecinos, lo que permite que se expongan otras necesidades comunitarias, como la rehabilitación de canchas deportivas y mejoras en espacios públicos.

Indicó que este modelo de atención contribuye a resolver de manera gradual rezagos históricos en las colonias, al establecer un canal directo de comunicación entre autoridades y ciudadanía, con seguimiento puntual a las solicitudes planteadas.

Como parte de la estrategia, el Gobierno Municipal mantiene atención permanente durante dos semanas en cada sector donde se lleva a cabo una cruzada, mediante la intervención coordinada de personal de diversas dependencias, con el objetivo de dar seguimiento a las demandas ciudadanas y reforzar la atención integral en cada comunidad.

