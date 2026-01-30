Destaca Mesa de Seguridad atención integral a la comunidad durante contingencia invernal

Publicidad - LB2 -

Autoridades reportan más de 500 servicios atendidos en una semana crítica por la tormenta invernal 13.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz, encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, autoridades de los tres órdenes de Gobierno presentaron un informe integral de resultados en seguridad pública, vialidad y protección civil, con énfasis en la respuesta institucional ante la tormenta invernal número 13, que generó afectaciones en diversos puntos de la ciudad.

En el balance operativo, la Dirección General de Protección Civil informó que del 22 al 28 de enero atendió 504 servicios, reflejo de una intensa actividad durante una de las semanas más complejas de la temporada invernal, marcada por bajas temperaturas, lluvias, inundaciones y riesgos asociados.

El Departamento de Bomberos reportó 242 atenciones, que incluyeron combate de incendios, accidentes vehiculares, explosiones, cortocircuitos, fugas de gas y líquidos, rescates, derrumbes, servicios por condiciones meteorológicas, falsas alarmas y acciones preventivas. Por su parte, Rescate Municipal atendió 104 servicios, principalmente por personas enfermas o lesionadas, intoxicaciones, traslados, defunciones y apoyos operativos.

En el rubro de Normatividad, Trámites y Administración de Riesgos, se realizaron 143 servicios, entre ellos licencias de funcionamiento, programas internos, inspecciones, identificación de zonas de alto riesgo, atención a denuncias, verificaciones anuales, factibilidades de uso de suelo y licencias de construcción. Además, en capacitación se efectuaron 15 intervenciones, como talleres, simulacros, visitas guiadas y actividades de prevención comunitaria.

En atención a población vulnerable, se informó que el albergue Leona Vicario brindó apoyo a 81 personas, mientras que los refugios temporales resguardaron a 493 personas. En lo que va de enero, Protección Civil ha atendido 3 mil 277 servicios, y el albergue El Barreal apoyó a 1 mil 537 personas en situación de calle.

De manera específica, durante el fin de semana más crítico por la tormenta 13, se atendieron alrededor de 100 vehículos varados por inundaciones, tres domicilios con daños por derrumbe, dos desbordamientos de acequias, tres viviendas inundadas, dos personas intoxicadas por monóxido de carbono y una persona fallecida por hipotermia, presuntamente en situación de calle. Asimismo, se registraron entre 90 y 100 accidentes vehiculares, tres fraccionamientos con afectaciones por inundación y nueve hundimientos en vialidades.

Durante la reunión también se expusieron indicadores de seguridad pública, como la atención de emergencias a través del CERI 9-1-1, consultas en Plataforma México, detenciones por delitos y faltas administrativas, recuperación y aseguramiento de vehículos, así como aseguramientos de drogas, armas y cartuchos. En seguridad vial, se reportó la atención de accidentes con lesionados y fallecidos, además de operativos contra la conducción en estado de ebriedad y acciones preventivas en cruceros de riesgo.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar resaltó la coordinación permanente entre corporaciones municipales, estatales y federales, y señaló que la atención oportuna a la contingencia permitió reducir riesgos, proteger a la población vulnerable y mantener la operatividad de la ciudad pese a las condiciones adversas.

Las autoridades reiteraron que se mantendrán activos los operativos preventivos, así como las acciones de protección civil y vigilancia, para salvaguardar la integridad de las y los juarenses ante cualquier eventualidad.

