Destaca JMAS uso de energías limpias en foro internacional del agua

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Presenta avances en paneles solares y eficiencia energética durante encuentro binacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) participó en la Semana Mundial del Agua, donde expuso avances en materia de sostenibilidad y eficiencia energética como parte de su estrategia para reducir el impacto ambiental.

Durante el foro binacional organizado por la Universidad de Texas en El Paso y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la coordinadora del departamento de Energías Renovables, Maricruz Reyes, presentó las acciones implementadas por el organismo.

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Entre los principales resultados, destacó la instalación de más de mil paneles solares en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el Parque Central, oficinas centrales y la Planta Tratadora de Anapra.

Estas acciones han permitido un ahorro superior a 800 mil pesos en consumo de energía eléctrica, además de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

“La sostenibilidad no es una aspiración, sino una responsabilidad”, señaló la especialista.

Asimismo, se informó que la JMAS trabaja en coordinación con organismos internacionales para identificar áreas de oportunidad, como el aprovechamiento de lodos provenientes de aguas residuales, con base en análisis técnicos.

El organismo también impulsa el uso de biogás y otras estrategias de eficiencia energética, como parte de un modelo orientado a una operación más limpia y responsable con el entorno.

Con estas acciones, la JMAS busca fortalecer su compromiso con el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población mediante el uso de tecnologías limpias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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