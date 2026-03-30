Destaca Fortunato Pérez trayectoria y legado en el jazz juarense

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Músico y docente ha formado generaciones en Ciudad Juárez durante más de cuatro décadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El saxofonista y compositor Fortunato Pérez se ha consolidado como una de las figuras clave del jazz en Ciudad Juárez, no solo por su trayectoria artística, sino por su aportación en la formación de nuevas generaciones de músicos.

Con más de 40 años de carrera, el artista originario de Poza Rica, Veracruz, inició su camino en la música desde los 12 años con el clarinete, para posteriormente ingresar a la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México, donde fortaleció su formación profesional.

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A lo largo de su trayectoria, ha participado en agrupaciones de jazz, big band y como acompañante de diversos artistas, experiencias que le permitieron desarrollar un lenguaje musical propio.

Fue en la década de los noventa cuando llegó a Ciudad Juárez, donde encontró un entorno propicio para establecerse y desarrollar su carrera de manera definitiva.

“La música le ha permitido construir una vida digna y sostenida a lo largo de los años”.

En esta frontera, su labor trascendió los escenarios al integrarse como docente en la Academia Municipal de Arte, donde ha impulsado el talento de niñas, niños y jóvenes, muchos de los cuales han logrado proyección en escenarios nacionales e internacionales.

Sus composiciones reflejan vivencias personales y una fusión de influencias culturales, consolidando un estilo que dialoga con la diversidad que caracteriza a Ciudad Juárez.

El músico también ha destacado el crecimiento de la ciudad como un espacio cosmopolita, donde distintas expresiones artísticas convergen y permiten el desarrollo de géneros como el jazz.

“El jazz es un lenguaje que permite la fusión de diversas influencias”.

Esta historia forma parte del segmento “Cultura, Talento e Identidad Juarense” del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), que busca visibilizar a figuras que han contribuido al desarrollo cultural de la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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