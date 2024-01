El Víacrucis para lograr la pensión

Publicidad - LB2 -

“El objetivo principal de la jubilación (jubileo- Alegría) es proporcionar seguridad financiera a los individuos en la etapa final de su vida laboral. Durante su carrera, los ejecutivos, funcionarios, empleados y trabajadores suelen contribuir a un sistema de pensiones a través de pagos regulares, ya sea a través de sus empleadores o de manera individual en cuentas financieras para lograr su plan personal de retiro (PPR)”

En México, desde hace algunos 25 años, se detonó con fuerza la acción del desecho de los trabajadores / empleados a edades tempranas por parte de las grandes empresas y de la industria, donde iniciaron procesos para rescindir contratos laborales a los empleados y trabajadores entre 45 y 50 años de edad, posteriormente esa edad la redujeron aún más, los rescindían entre los 40 o 45 años, recientemente más corta.

Les cortaron de cuajo a toda esa gente la leal permanencia, la antigüedad y la oportunidad de una carrera de larga vida pensando en el tiempo de retiro en su oportunidad, los trabajadores / empleados estaban a 20 o 25 años de distancia de la posibilidad de lograr su retiro, un gran trecho cuando esa política era discriminatoria, soterrada, tolerada y contagiosa por todo lo que supuestamente se ahorraban de beneficios presentes y futuros quienes se acogieron a ese proceso de recisión laboral que se comenzó hacer de aceptación general promovida por los muy altos directivos consensada con el gobierno federal en los tiempos neoliberales, veían el impacto de toda esa gente en el sistema de pensiones y además, serviría para meter correctivo en los valores de las nóminas, reducirían considerablemente los montos de las nóminas.

Prácticamente les cercenaron la oportunidad de un retiro digno de acuerdo a sus alcances profesionales e ingresos alcanzados por su productividad y capacidad, sencillamente se los cortaron con complacencia gubernamental.- El gobierno, y las autoridades laborales federales, sabían lo que estaba sucediendo y no se actuó para evitarlo, eran los tiempos de los tres últimos neoliberales más feroces y despiadados que ha tenido la historia de este país, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Fueron los tiempos de la aparición de las jubilaciones doradas de funcionarios gubernamentales y que dieron comienzo con el primer neoliberal jubilado…. José Ángel Gurría Treviño, el ángel de la dependencia, quien se jubiló a los 45 años de edad y con todas las prestaciones y salarios al 100%, posteriormente Ernesto Zedillo y Fox se la duplicaron.

Conocí muy de cerca muchas historias de frustración de profesionales que habían sido despedidos por su edad, las conocí porque estuve al frente de un programa de reinserción laboral enfocado para toda esa gente, buscando incorporarlos dentro de la estructura de la empresa donde prestaba mis servicios, principalmente Ingenieros en todas las ramas, el más grande con el que converse fue de 55 años y el más joven de 43 años.

Profesionales con basta experiencia, excelente currículo universitario, mucha antigüedad en sus empleos y con excelentes salarios superiores a los 45,000 pesos más prestaciones de aquellas épocas, la gran mayoría con experiencia internacional… y en esos momentos ya desempleados.

La premisa en todos ellos es que habían sido substituidos por profesionales recién egresados de las Universidades con la fortaleza de poder trabajar en base a los manuales operativos de su compañía, y con muchísimo menor salario.

Ahora bien, el panorama en los trabajadores aunque era más dramático sobre todo en los de mayor edad, siempre los sentí con mucha seguridad en su futuro porque decían “me voy a la segunda y me irá mejor”… pero cuando les tocaba el asunto de su retiro no sabían que contestar, no lo tenían muy claro…. Un gran problema para ellos en su futuro y no lo percibían.

Tenían frente de si un camino muy tortuoso y frustrante que recorrer, el cual describo a continuación:

1.- Todos ellos eran derecho habientes del IMSS, por lo tanto su jubilación/pensión era por ese instituto.

2.- No podían bajar de ingresos porque eso afectaría tremendamente su monto de pensión, recordando que ellos se retiraban bajo la Ley del 73 del IMSS.

3.- Aunque algunos ya tenían cubiertas sus semanas mínimas de cotización se enfrentaban a la de sus derechos garantizados en el IMSS que tenía vigencia y si llegaban al tiempo de pensionarse, y su vigencia había vencido, no lo podrían hacer.

4.- El camino era muy largo para la pensión.

5.- No lograban colocarse en ninguna empresa / industria similar, ni siquiera se atendía su carta curricular, eran viejos y caros.

6.- Sus costos de vida familiar, sus deudas de corto y largo plazo los obligaba a pensar que con el tiempo tendrían que recurrir a sus bienes.

7.- La cultura de ser empleado toda su vida les pesaba para la toma de la decisión para emprender.

Todos estaban regidos por la Ley del 73 del IMSS para su pensión, por supuesto que ni de risa pensarían en su AFORE.

Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con un Ingeniero de muy buen nivel operativo en la maquila de 45 años de edad, me decía que de Juárez se lo llevaron a Tijuana y me comentó que tuvo que regresar a Juárez porque lo despidieron en Tijuana por su edad y durante 6 meses de desempleado no encontró donde volver acomodarse a su nivel de ingreso y posición, lo obligaron con su liquidación a entregar y capacitar a un Ingeniero joven de 29 años…. Con la mitad de su sueldo, me comentó.

No ha sido fácil para mucha gente construir, en el trascurso del tiempo laboral, y lograr una pensión completa llegando a los 65 años de vida, la pensión de los 60 años la han visto como una tablita de salvación mermada un poco más de 45% de ella.

Aún con la aprobación de la iniciativa constitucional sobre las pensiones donde se garantice a los trabajadores pensionarse o jubilarse con el 100% de su salario al momento del retiro, ayuda mucho porque se podría lograr con la pensión a los 60 años, y jubilarse o pensionarse con 100% tu salario es una bendición que ayudará en mucho, muchísimo, a TODOS.

Continuará, aún con la reforma a las pensiones, el viacrucis de muchísimos profesionales, empleados y trabajadores el lograr llegar con buen ingreso a la edad de retiro.

Se toleró desde las reformas laborales de Ernesto Zedillo todas las perversas afectaciones a TODOS los trabajadores mexicanos y sobre todo, fuimos cómplices del crecimiento de las JUBILACIONES DORADAS de la casta divina del neoliberalismo, mientras a los trabajadores les cercenaban un retiro digno los neoliberales se incrementaban sin tope sus JUBILACIONES las cuales incluso fueron utilizadas como sobornos y gratificaciones por servicios sumisos al poder neoliberal.

Lo que hoy busca el presidente, es al menos el principio, de darles certeza a todos los mexicanos para un retiro digno, y solo quedando la responsabilidad de llegar bien pagados a los trabajadores a su retiro.

Ya anunciaron los PANISTAS que la iniciativa no pasará porque ellos votarían en contra pero si defendieron, rasgándose las vestiduras y la piel, las jubilaciones DORADAS de por ejemplo Lorenzo Córdova del INE.

Es por ello que estamos más que comprometidos todos a lograr en la elección de 2024 las mayorías calificadas para el Congreso de la Unión.

NOTA AL CALCE: México es un país de jóvenes, la pirámide poblacional indica que en 2021 la población mayor a 64 años era el 8.2%, mientras que la población menor de 64 y hasta 14 años era el 66.9%, la población menor de 14 años era el 24.9% según el censo 2021, para el 2023 se estima:

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.