PENSION TRIPARTITA

“El presidente le contestó a las periodistas opositores cuando escribían que lo que buscaba López Obrador era apoderarse de los fondos de pensiones, y desaparecer las AFORES, a lo que les contestó con toda claridad y contundencia a los ignorantes y perversos <no somos ratas> les dijo.”

Un tipo rata siempre pensará y escribirá como rata, ya que el rata supone que todos son igual de ratas que él.

La perversidad de los opositores se desató desde el mismo momento en que el presidente anunció que enviaría una iniciativa para modificar las pensiones en la Constitución y aún no acababa de comentarlo el presidente cuando se desataron los opositores y sus chayoteras con sus muy “buenos deseos” para la iniciativa presidencial, hablaron y escribieron sin conocer siquiera el enunciado de la propuesta.

De inmediato con sus intenciones perversas preguntaron ¿y, de donde va a salir el dinero? argumentando lo mismo que alguna vez Vicente Fox expuso cuando era presidente de México “Las pensiones para adultos mayores son inviables porque afectarían severamente las Finanzas públicas y la economía del país” y da la pequeña casualidad que han pasado más de 20 años de esas declaraciones y 4.5 años de que se implementaron las PENSIONES del Bienestar en este gobierno de la 4T y la economía mexicana simplemente se fortaleció, aún y con pandemia, aún con inversiones de alta envergadura como la Refinería Deer Park, la Refinería de Dos Bocas, la recuperación operacional a sus capacidades instaladas de las seis Refinerías del país, El Tren Maya, el aeropuerto AIFA, el aeropuerto de Tulum, el corredor interoceánico, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, el parque solar más grande de América Latina en Sonora, la modernización de las Termoeléctricas de la CFE, etc., etc. y mas etc.

Preguntar de donde saldrá el dinero es no estar atentos a las declaraciones del presidente en sus mañaneras, porque ahí lo dejo ver cuando informa a los mexicanos que hay 1.5 BILLONES de pesos de más en recaudación fiscal y recordó que al cierre del 2018 la recaudación era de 3.0 BILLONES al año y, al ir desapareciendo las canonjías y los ilegales beneficios a una parte muy pequeña de mexicanos, poco a poco fue creciendo la recaudación hasta llegar el cierre del 2023 con 4.5 BILLONES, sin olvidar que a México están llegando inversiones productivas generadoras de impuestos, son inversiones activas y no las inversiones pasivas que en los tiempos neoliberales llegaron solo a especular en el sistema financiero.

Hubo otras chayoteras opositoras que señalaban que subirían los impuestos y los servicios a los mexicanos, que les subirían las aportaciones y los impuestos a los patrones para poder lograr los recursos necesarios para cubrir esas PENSIONES, gritos y gritos, lamentos y lamentos a lo tonto y en la ignorancia absoluta, porque piensan en solo causar daño más que en los beneficios que le pueden derivar a TODOS LOS MEXICANOS…. A TODOS incluidos ellos mismos.

En todo lo que se ha hecho por el bien de México, en todo, han estado en total desacuerdo buscando siempre detenerlo, ahogados y cegados por la envidia y el ardor por lo perdido en sus bolsillos, son una oposición mezquina que se auto complace en la negación de los beneficios que ellos mismos gozarán.

Es muy correcto cuestionar cuando se cuestiona con investigaciones, sustento y con verdad, es lo correcto hacerlo pero, hacerlo sin más ni más y pensando que como viene del presidente “yo lo rechazo” ha sido su postura, su argumento y eso es perversidad, además de IGNORANCIA inducida, siendo la perversidad de las chayoteras y opositores una cualidad muy arraigada de ellos y que obran con mucha maldad y lo hacen conscientemente como reflejo automático ante las cosas que benefician a los mexicanos, envidian el beneficio a los mexicanos, no les gusta, lo aborrecen, se sienten marcianos.

Incluso salió el presidente nacional del PAN Marko Cortez a señalar “que el PAN no apoyaría ninguna de las iniciativas que enviaría el presidente López Obrador y que no pasarán”, o sea ya nos la advirtió, no mejorarán las PENSIONES por decisión de los PANISTAS, confirmando una vez más lo ANTISOCIAL que es el PANISMO.

Es claro, y obvio, que de algún lado deberá salir el dinero para mejorar las pensiones a los mexicanos y la respuesta en específico es muy contundente, los recursos aumentaron en 1.5 billones por la recaudación, dejaremos de importar gasolinas y habrá recursos derivado de ello, están llegando inversión extranjera como nunca y eso incrementará la recaudación, el sureste detonará ingresos extraordinarios para las fianzas del país y sobre todo la política inquebrantable de austeridad pero, no habrá aumento de impuestos para nadie, todo esto son los generadores de ingresos para el país.

Ahora bien, ni los trabajadores y ni los patrones verán incrementadas sus participaciones en los montos participantes para el retiro de los mexicanos sino que es el momento que el gobierno de México participe con recursos para lograr los retiros dignos de TODOS los mexicanos, por lo tanto los fondos para el retiro serán tripartitas, trabajadores, empresas y gobierno y con ello queda más que claro que la deducción para los fondos será de tres, el gobierno es quien se suma con su aportación para el retiro de los mexicanos.

Aunque el presidente López Obrador cuando expuso su proyecto global de la iniciativa, que entra al legislativo el 5 de Febrero, manifestó que el gobierno irá aportando los recursos conforme se van retirando los trabajadores no queda muy claro si iniciará con todos aquellos que van entrando a la edad de retiro o será para TODOS los ya pensionados y jubilados también del sistema IMSS e ISSSTE.

Hay que ver más allá del simple mejoramiento de las pensiones, el lograr elevar a rango constitucional la modificación de las pensiones esto detonará:

1.- Mayor capacidad de consumo de los trabajadores jubilados y pensionados y sus familias que detonará en la generación de más recursos al fisco por la detonación automática de más impuestos como el IVA y los relativos al aumento del consumo a las empresas.

2.- Se detonará la obligación de dar de alta a los trabajadores con salarios reales ya que las pensiones se alcanzan estando en nómina y los montos de las pensiones se logran estando en nómina y con los salarios reales, a nadie le gustará quedar exento de la posibilidad de alcanzar una pensión o jubilación con su promedio salarial al 100% en el retiro, sería suicida en la vejez.- El tener dados de alta a todos los trabajadores con sus reales ingresos detona en automático más recursos fiscales, que aún hoy se evaden en montos importantes en perjuicio directo del futuro de los trabajadores.

Lo único que detona el consumo interno en las economías es el dinero y si las personas tienen capacidad de consumo se detona la riqueza, a mayor capacidad de consumo per cápita se entiende que es un claro indicativo de que la economía estará en una dinámica creciente porque el dinero para el consumo proviene de las fuentes de trabajo, las empresas consumiendo y el gobierno invirtiendo.

El peor enemigo de las PENSIONES es la inflación y, aun cuando las pensiones se incrementen conforme a la inflación cada año, el monto de la PENSIÓN se deprecia y las capacidades de compra cada día son menos para los pensionados como hoy están establecidas en la Constitución en el rubro de PENSIONES, veamos un ejemplo:

Un trabajador se pensionó en 2013 cuando el salario mínimo general era de $64.76 (A) y su salario mensual era de $1,969.00 y su ingreso nominal en los últimos cinco años de cotización fue de 13,780.00 mes (7 salarios mínimos).

Por razones de supervivencia necesita ajustarse a las reglas de 60 años cumplidos porque ya no encuentra trabajo por su edad y no puede alcanzar la edad de 65 años por falta de ingresos y por ello decide pensionarse con la ley 73 del IMSS, no tiene más alternativa que hacerlo.

necesita ajustarse a las reglas de 60 años cumplidos porque ya no encuentra trabajo por su edad y no puede alcanzar la edad de 65 años por falta de ingresos y por ello decide pensionarse con la ley 73 del IMSS, no tiene más alternativa que hacerlo. Se pensiona con $7,993.00 al 58% de su último salario cuando la ley dice que debió se ser al 75% de sus cotizaciones de los últimos 5 años, pero le aplica el IMSS una jurisprudencia de la SCJN que data desde la época del presidente Ernesto Zedillo y solo obtiene el 58% para su pensión.

que data desde la época del presidente Ernesto Zedillo y solo obtiene el 58% para su pensión. Su pensión hoy ACTUALIZADA (2024) IMSS es de $22,240.00 al mes y el salario mínimo general es de $248.93 siendo esto $7,568.00 mes.

Al momento de pensionarse (2013) la pensión representaba 05 salarios mínimos .

. En el 2024 su pensión IMSS mensual es de $22,240.00 lo que representa en salarios mínimos igual a 93 salarios mínimos.

El ingreso del pensionado hoy representa 2.93 salarios mínimos actuales cuando su salario de cotización para pensión representaba 7.0 salarios mínimos por lo que ha perdido el 139% de su ingreso que le sostenía su costo de vida al momento del retiro, 60 años una edad donde no podía obtener un trabajo digno que le sostuviera al menos sus ingresos para el cálculo de su pensión por retiro, por menos no podía trabajar porque afectaba seriamente su cálculo de pensión.

Esto es lo que busca acabar la iniciativa presidencial y que los mexicanos en su retiro puedan gozar de su último ingreso laboral en activo al momento de su etapa de pensionado.

La reforma a las pensiones de Ernesto Zedillo cercenó el bienestar a todos los que ya se han pensionado, les quitó la oportunidad de una pensión digna y la inflación de los períodos neoliberales, y la SCJN, acabó de rematarlos.

Hoy en día ya lo anunciaron los PANISTAS en voz de su presidente nacional que ellos no lo van a avalar con su voto.- Se necesitan las 2/3 partes para lograr hacerlo realidad en el Congreso y los PANISTAS dijeron que NO PASA.

El enemigo más cruel que tienen los mexicanos es el PANISMO ACTUAL.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.