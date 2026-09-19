Destaca Cuauhtémoc Estrada respaldo a Sheinbaum y pide mayor inversión federal para Ciudad Juárez

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El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua resaltó los anuncios educativos y criticó la relación del Gobierno estatal con la Federación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, destacó la respuesta ciudadana al informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum y consideró que Ciudad Juárez requiere una inversión pública acorde con su crecimiento y necesidades de infraestructura.

En entrevista con A Diario Network al término del evento “Honestidad y resultados”, realizado en la Plaza de la Mexicanidad, Estrada sostuvo que la convocatoria reflejó la aceptación que mantiene la presidenta y el impacto de las políticas federales en la población. El acto reunió a miles de asistentes y formó parte de la gira presidencial de rendición de cuentas.

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El legislador puso especial énfasis en los anuncios relacionados con educación media superior y señaló que el suroriente de Ciudad Juárez, donde viven cientos de miles de personas, requiere más secundarias, preparatorias y espacios educativos.

“Esta ciudad merece muchísima atención porque los presupuestos han sido injustos con esta ciudad. No han estado acordes a las necesidades de infraestructura que Juárez requiere”, expresó.

Estrada también destacó la política salarial aplicada en la frontera norte y contrastó el salario mínimo actual con los niveles registrados años atrás. Desde su perspectiva, el incremento del ingreso ha tenido un impacto importante entre trabajadores de la industria maquiladora y otros sectores de la ciudad.

Sobre la asistencia, el diputado retomó el cálculo de Protección Civil Municipal, que ubicó la concentración entre 38 mil y 39 mil personas, y sostuvo que la respuesta ciudadana mostró respaldo al proyecto político de la Cuarta Transformación.

Durante la entrevista, Estrada también cuestionó al PAN y contrastó la convocatoria del acto presidencial con recientes movilizaciones de esa fuerza política. Sus expresiones corresponden a una valoración partidista sobre la presencia electoral y social de ambas fuerzas.

“No han querido entender que el pueblo de México, de Chihuahua y de Juárez quiere un proyecto social, un proyecto con inversión social”, afirmó.

El coordinador morenista se refirió además a la relación entre la gobernadora Maru Campos y el Gobierno federal. Aseguró que, desde su perspectiva, el acercamiento reciente de la mandataria estatal con Sheinbaum llega tarde y atribuyó a la administración estatal una falta de coordinación durante buena parte del sexenio.

Estrada consideró positivo cualquier intento de mejorar la relación institucional entre ambos niveles de gobierno, aunque sostuvo que Chihuahua requiere mayor continuidad en proyectos conjuntos y una coordinación que trascienda las diferencias partidistas.

Sheinbaum centró parte de su mensaje en programas sociales, infraestructura, carreteras y defensa de la soberanía nacional, además de presentar acciones desarrolladas por su administración en Chihuahua.