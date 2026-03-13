Destaca Cruz Pérez Cuéllar retos de desarrollo regional y seguridad en Chihuahua

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El alcalde de Ciudad Juárez sostuvo un encuentro con estudiantes en el Instituto Tecnológico de Parral.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo un encuentro con estudiantes en el Instituto Tecnológico de Parral, como parte de una gira de trabajo que realiza en la región sur del estado de Chihuahua.

Durante la visita, el alcalde fronterizo dialogó con alumnos de diversas instituciones educativas de la región, con quienes abordó temas relacionados con el desarrollo regional, los desafíos económicos y las condiciones de seguridad en el estado.

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El edil explicó que su presencia en Parral forma parte de una agenda de trabajo que incluye actividades en distintos municipios del sur de Chihuahua, con el objetivo de conocer las necesidades y perspectivas de la región.

Como parte de esta gira, Pérez Cuéllar también participará en un encuentro en el municipio de Valle de Allende con integrantes del grupo Campo para Crecer, organización impulsada por Carlos Manjarrez.

Esta agrupación trabaja en el fortalecimiento de la productividad del campo chihuahuense, mediante la elaboración de diagnósticos y el impulso de proyectos orientados al desarrollo agrícola.

El presidente municipal señaló que uno de los principales retos que enfrenta el estado de Chihuahua es consolidar proyectos de desarrollo regional, debido a la extensión territorial de la entidad.

Indicó que la dimensión geográfica del estado representa un desafío para la implementación de estrategias de crecimiento equilibrado, ya que su tamaño puede compararse en algunos aspectos con el de un país, lo que implica la necesidad de diseñar políticas públicas diferenciadas para cada región.

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