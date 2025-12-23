Destaca Ciudad Juárez como ejemplo de trabajo deportivo en el estado

Publicidad - LB2 -

Autoridades estatales y municipales reconocen el papel de la frontera en la planeación y fortalecimiento del deporte federado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez fue reconocida como ejemplo de trabajo deportivo en Chihuahua, durante la reunión del Sistema Estatal del Deporte, de carácter nacional, enfocada en el fortalecimiento del deporte federado y la planeación del ciclo deportivo 2025-2026.

En representación de los directores deportivos de los 67 municipios del estado, asistió el titular del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Carlos Escalante, quien participó en los trabajos de diálogo y coordinación con asociaciones deportivas estatales.

Durante el encuentro, se destacó que Ciudad Juárez ha sido sede de eventos deportivos insignia a nivel nacional e internacional, además de contar con programas municipales consolidados que han fortalecido la actividad física y el alto rendimiento.

“El Selectivo Estatal de Atletismo rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2025 y el Abierto de la Frontera de taekwondo demostraron la importancia de Juárez como sede de competencias clave”, señaló Escalante.

El funcionario subrayó que el municipio ha brindado acompañamiento a atletas de alto nivel, como el subcampeón mundial en lanzamiento de bala Uziel Muñoz, así como a Alegna González Muñoz, medallista de plata y poseedora de récord continental, entre otros deportistas destacados.

Asimismo, resaltó el impulso al Sport Fest 2025, evento que integró una amplia variedad de competencias y reflejó una actividad deportiva local robusta, con la participación de más de 60 ligas deportivas en distintas disciplinas.

Escalante afirmó que, de manera general, Ciudad Juárez ha sido un pilar fundamental en la ejecución de eventos y programas deportivos a lo largo de 2025, contribuyendo al posicionamiento de Chihuahua en el ámbito nacional, al pasar del lugar 28 al noveno sitio del medallero nacional desde el inicio de la administración municipal 2021-2024.

A la reunión, realizada en la ciudad de Chihuahua, asistieron también Tania Teporaca Romero del Hierro, directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, así como Tomás Alonso Aguilera Armendáriz, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

