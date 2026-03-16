Destaca alcalde respuesta ciudadana a campaña Juárez Amanece Limpio

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Cruz Pérez Cuéllar informó que vecinos, organizaciones e instituciones se han sumado a las jornadas de limpieza en distintas colonias.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó la respuesta positiva que ha tenido la campaña “Juárez Amanece Limpio”, iniciativa que busca mejorar la imagen urbana mediante jornadas comunitarias de limpieza en diferentes sectores de la ciudad.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde señaló que vecinos, instituciones y organizaciones han comenzado a participar en las actividades, generando un ambiente favorable de colaboración ciudadana.

“Muchos sí, no todos, pero muchas vecinas y vecinos sí. Hay muy buen ambiente”.

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El edil explicó que durante el pasado fin de semana diversas agrupaciones se integraron a las labores de limpieza, entre ellas el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, cuyos integrantes apoyaron con maquinaria para facilitar los trabajos.

“Este fin de semana estuvo el Colegio de Ingenieros Civiles. Me platicaron que trajeron dos máquinas retroexcavadoras para ayudarnos”.

Asimismo, indicó que también se han sumado organismos empresariales, equipos deportivos e instituciones educativas, como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el equipo Indios de Ciudad Juárez y estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

El alcalde agregó que el Ejército Mexicano también ha participado en estas jornadas, colaborando con brigadas municipales y voluntarios en las acciones de limpieza.

Pérez Cuéllar detalló que la campaña ha llegado hasta ahora a 20 colonias, donde se realizan labores como retiro de basura, limpieza de espacios públicos y mejoramiento del entorno urbano.

Finalmente, reconoció el trabajo del personal del Gobierno Municipal, especialmente de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, cuyos trabajadores participan de forma permanente en estas acciones para mantener limpia la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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