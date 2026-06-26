Destaca alcalde inversión de Inventec y confianza de empresas en Ciudad Juárez

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Héctor Ortiz Orpinel afirmó que la expansión de la compañía fortalece a la ciudad como destino para nuevas inversiones y generación de empleo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, afirmó que la inversión de 650 millones de pesos anunciada por la empresa Inventec refleja la confianza del sector privado en Ciudad Juárez y consolida a la frontera como un destino atractivo para nuevos proyectos productivos.

El presidente municipal señaló que la ciudad ofrece condiciones de seguridad, estabilidad y desarrollo, factores que, dijo, han permitido mantener el interés de empresas nacionales e internacionales por ampliar sus operaciones.

“Juárez es un lugar en donde los inversionistas pueden acudir sin ningún problema.”

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Ortiz Orpinel destacó que Inventec cuenta con cerca de dos décadas de presencia en Ciudad Juárez, periodo durante el cual ha realizado diversas ampliaciones, y ahora anunció una nueva etapa de crecimiento para incrementar su capacidad instalada.

La inversión prevista asciende a 650 millones de pesos y contempla la generación de entre 6 mil y 8 mil empleos en los próximos años, de acuerdo con la información dada a conocer por la empresa.

“La inversión anunciada por Inventec refrenda la importancia que tiene Juárez como destino para nuevas inversiones.”

El alcalde reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones orientadas a fortalecer las condiciones que favorezcan la llegada de nuevas inversiones y la creación de oportunidades laborales en la ciudad.

Con información de Net Noticias.

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