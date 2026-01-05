Destaca alcalde derrama económica de programas sociales federales en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Los apoyos del Gobierno de México fortalecen el consumo local y benefician a comercios y servicios, señaló Cruz Pérez Cuéllar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó el impacto económico positivo que generan los programas sociales federales en Ciudad Juárez, al señalar que los recursos que reciben miles de beneficiarios no solo apoyan a las familias, sino que también impulsan la economía local.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde explicó que los apoyos canalizados a través de la Secretaría de Bienestar representan una derrama económica significativa, debido a la alta cantidad de personas que reciben estos recursos de manera periódica en la ciudad.

Indicó que el dinero que llega a los beneficiarios se gasta principalmente en comercios y servicios locales, lo que contribuye a dinamizar la actividad económica, fortalecer negocios y generar un efecto multiplicador en distintos sectores.

El presidente municipal subrayó que este flujo constante de recursos ayuda a sostener el consumo interno, especialmente en colonias donde los programas sociales representan una fuente relevante de ingreso para las familias.

Finalmente, recordó que a través de los Programas para el Bienestar, a nivel nacional y local se apoya a personas adultas mayores, mujeres, población con discapacidad, estudiantes y niñas y niños de madres trabajadoras, sectores que, al recibir estos recursos, también contribuyen al movimiento económico de Ciudad Juárez.

