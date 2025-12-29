Destaca alcalde avance histórico en obras públicas ejecutadas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Municipio cerrará 2025 con 91 proyectos y alista nuevas inversiones prioritarias para 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó el alto número de obras públicas ejecutadas y en proceso en Ciudad Juárez, al señalar que durante el presente año se desarrollaron 91 proyectos, además de múltiples trabajos que se encuentran en marcha y otros más programados para concluir en 2026.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde informó que actualmente varias obras se encuentran en la etapa de firma de contratos, luego de concluir los procesos de licitación correspondientes, lo que permitirá avanzar de manera inmediata en su ejecución.

“Tenemos el dinero y se dará el anticipo una vez que se haya firmado los documentos pertinentes”, explicó.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar detalló que los proyectos realizados en 2025 incluyen obras del Presupuesto Participativo, rehabilitación de vialidades y proyectos de infraestructura mayor, entre los que destacó la construcción del Estadio 8 de Diciembre, considerada una de las obras más relevantes de la actual administración.

El alcalde subrayó que las acciones impulsadas a través del Presupuesto Participativo son las que mayor impacto directo tienen en la comunidad, ya que responden a necesidades cotidianas de las colonias, aunque no siempre se trate de obras de gran escala.

Indicó que el contacto directo con vecinos de distintos sectores permite constatar que los beneficios de estas intervenciones se reflejan en arreglos puntuales y mejoras tangibles en espacios comunitarios, vialidades y servicios.

De cara a 2026, Pérez Cuéllar señaló que una de las prioridades será el desarrollo del Parque Suroriente, ubicado en la avenida Miguel de la Madrid, esquina con Ramón Rayón, un proyecto orientado a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población en esa zona de la ciudad.

Asimismo, informó que se contempla invertir en la rehabilitación del Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”, siguiendo el modelo aplicado en el gimnasio Josué Neri Santos, con el objetivo de dignificar espacios emblemáticos y funcionales para la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.