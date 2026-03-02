Designan a Diana Laura Lozano como coordinadora del CEMPO en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Centro Municipal de los Pueblos Originarios fortalece atención y participación de comunidades indígenas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal presentó a Diana Laura Lozano Linares como nueva coordinadora del Centro Municipal de los Pueblos Originarios (CEMPO), espacio enfocado en la atención y fortalecimiento de las comunidades indígenas radicadas en la ciudad.

La presentación se realizó durante la conferencia de prensa semanal, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, y la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Elvira Urrutia Castro.

Ortiz Orpinel destacó que el CEMPO es el único centro de su tipo en el estado, al concentrar de manera organizada a los distintos pueblos y comunidades indígenas presentes en Ciudad Juárez, con un esquema de participación directa en la toma de decisiones.

Por su parte, Urrutia Castro detalló que Lozano Linares es originaria de Oaxaca, pertenece a la etnia chinanteca, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, traductora e intérprete certificada en lengua chinanteca y perito traductor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.

“Hoy asumo la coordinación del Centro Municipal de los Pueblos Originarios con un profundo compromiso y responsabilidad”.

La nueva coordinadora señaló que su objetivo será fortalecer el diálogo, la participación y el trabajo conjunto con cada pueblo, promoviendo políticas públicas con enfoque intercultural y respeto a la cosmovisión e identidad de las comunidades.

El equipo del CEMPO estará integrado por María Rosalinda Guadalajara Reyes en el área de promoción de interculturalidad; Verónica Palma Cruz en deporte intercultural; Isabel Carrillo Pérez en participación ciudadana y liderazgo comunitario; y David Maldonado Pérez en gestiones sociales y estrategia turística.

Durante el anuncio, también se destacó que el centro busca garantizar acceso a servicios, acompañamiento institucional y espacios de representación para las comunidades indígenas, como parte de la política municipal orientada a la inclusión y el reconocimiento de los pueblos originarios en la frontera.

