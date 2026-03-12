Dan seguimiento a regularización de iglesias ante el Gobierno Federal

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales acompañan a 34 organizaciones religiosas en su proceso de registro y actualización jurídica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas, informó que se da seguimiento al proceso de regularización de iglesias que participan en el Programa Nacional de Regularización para Iglesias del Gobierno Federal.

El titular de la dependencia, David Medina Rodríguez, señaló que actualmente 34 organizaciones religiosas han iniciado los trámites correspondientes, con el objetivo de cumplir con los requisitos establecidos para su registro y actualización jurídica.

- Publicidad - HP1

Como parte de este proceso, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Ciudad de México con Juan Marcos Fierro Correa, director general de Asuntos Religiosos, con el propósito de dar seguimiento a las gestiones y brindar acompañamiento a las agrupaciones de fe.

El funcionario explicó que uno de los principales objetivos es informar, simplificar y facilitar los procedimientos de registro y regularización, además de combatir la desinformación que durante años ha rodeado este tipo de trámites.

Asimismo, subrayó que todos los procesos son gratuitos, por lo que exhortó a las organizaciones religiosas a no recurrir a gestores o intermediarios que puedan generar cobros indebidos.

De acuerdo con Medina Rodríguez, la regularización permite a las iglesias contar con personalidad jurídica, lo que abre la posibilidad de acceder a diversos beneficios legales y administrativos.

Entre ellos se encuentra la apertura de cuentas bancarias, el registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la posibilidad de recibir predios en donación o comodato, además de facilitar la vinculación formal con organizaciones civiles o instancias gubernamentales.

El funcionario añadió que este proceso también brinda certeza jurídica en el manejo de bienes y recursos de las congregaciones, así como protección legal para los ministros de culto en el ejercicio de sus actividades religiosas.

El Gobierno Municipal indicó que el acompañamiento institucional busca fortalecer el trabajo comunitario que realizan las iglesias en distintos sectores de la ciudad.

La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas se encuentra ubicada en avenida Adolfo López Mateos número 250, en la colonia Monumental, y ofrece orientación a las organizaciones interesadas en iniciar o continuar su proceso de regularización.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.