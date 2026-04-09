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Dan seguimiento a brigadas culturales para personas mayores en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Autoridades buscan ampliar actividades recreativas y culturales para mejorar calidad de vida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Atención a Personas Mayores dio seguimiento al programa de brigadas culturales, con el objetivo de fortalecer la oferta de actividades dirigidas a este sector en Ciudad Juárez.

Durante la reunión participaron dependencias como Centros Comunitarios, el DIF Municipal, IPACULT y el Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor, quienes presentaron propuestas para ampliar las opciones culturales y recreativas.

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Entre las acciones destacadas se encuentran programas ya en operación como “El Cine y la Familia” y “Conociendo Juárez y su patrimonio”, este último enfocado en visitas a museos y espacios representativos de la ciudad.

“Es importante generar alternativas culturales accesibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores”

Las regidoras Andina Salgado, Sandra García Ramos y Martha Patricia Mendoza coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos institucionales para garantizar una oferta incluyente y accesible.

Por su parte, el director de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que estas actividades fomentan el esparcimiento, la convivencia y el desarrollo integral de las personas mayores.

Durante la sesión también se revisaron eventos próximos, como la marcha por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, programada para el 13 de junio, y el Festival “60 y más”, previsto tentativamente para el 15 de agosto.

Las autoridades acordaron continuar con la planeación de estas actividades, incluyendo la revisión de espacios para asegurar condiciones adecuadas de acceso y movilidad para las personas mayores.

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