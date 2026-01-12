Respalda Estado a boxeador juarense rumbo a los Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Publicidad - LB2 -

El apoyo cubrirá gastos de traslado y participación del atleta en la justa internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado respaldará la participación del boxeador juarense José Maximiliano Jiménez Rangel en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde representará a Chihuahua en octubre próximo, como parte de la estrategia estatal de impulso al deporte y al talento juvenil.

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), el apoyo contempla la cobertura de los gastos de traslado y participación, con el objetivo de que el joven atleta pueda enfocarse plenamente en su preparación y desempeño competitivo en este evento de carácter internacional.

- Publicidad - HP1

José Maximiliano, de 17 años, inició su formación deportiva en el Centro Comunitario Estatal 15 de Enero y actualmente entrena en el Centro Comunitario Altavista, donde se ha preparado durante más de dos años en la categoría Peso Mosca, con un récord de 24 victorias y 5 derrotas.

La competencia, que se desarrollará en el continente africano, reunirá a representantes de 32 países, lo que la posiciona como una plataforma de alto nivel competitivo para proyectar el talento juarense en el ámbito mundial.

Desde el Gobierno del Estado se destacó que los resultados del pugilista reflejan el impacto positivo de la red de centros comunitarios, particularmente en el deporte, al ofrecer espacios seguros, gratuitos y con acompañamiento profesional para el desarrollo integral de las juventudes.

Estas acciones, señalaron autoridades estatales, permiten detectar, impulsar y proyectar talento, además de fomentar disciplina, constancia y trabajo en equipo, valores clave para la construcción de proyectos de vida saludables.

Actualmente, siete de los 13 centros comunitarios estatales en Ciudad Juárez ofrecen clases gratuitas de boxeo, con una matrícula superior a los 200 jóvenes, quienes encuentran en el deporte una alternativa positiva para el uso de su tiempo y la prevención de conductas de riesgo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.