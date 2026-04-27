Firma Chihuahua acuerdo turístico con Sonora para impulsar promoción conjunta

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El convenio busca fortalecer estrategias, intercambio de información y desarrollo regional.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo de Chihuahua firmó un memorándum de entendimiento con el estado de Sonora para fortalecer la colaboración en materia turística, en el marco del Tianguis Turístico de México 2026.

El acuerdo tiene como propósito impulsar estrategias conjuntas, compartir información y generar sinergias que permitan consolidar el desarrollo del sector en ambas entidades.

“Se busca fortalecer la colaboración mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas”

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Entre los alcances del convenio se contempla el intercambio de indicadores, estadísticas e inteligencia de mercado, herramientas clave para la toma de decisiones en la promoción turística.

Asimismo, ambas entidades trabajarán en la promoción conjunta de sus destinos, con el objetivo de ampliar su posicionamiento a nivel nacional e internacional.

El documento fue suscrito por los titulares de turismo de Chihuahua y Sonora, quienes coincidieron en la necesidad de establecer alianzas estratégicas para fortalecer el sector.

El acuerdo se da en el contexto del Tianguis Turístico de México, que en su edición número 50 reúne a representantes de las 32 entidades del país, así como delegaciones internacionales.

Este tipo de colaboraciones forma parte de una estrategia para potenciar el turismo regional, mediante la coordinación entre estados con vocación turística complementaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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