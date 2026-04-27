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Reúne Festival de la Niñez Juarense a cerca de mil asistentes en el Parque Central

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El evento incluyó actividades recreativas, rifas y premiación de concurso infantil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Festival de la Niñez Juarense congregó a cerca de mil personas en el Parque Central Oriente, en una jornada organizada por el DIF Estatal para celebrar a niñas, niños y sus familias.

Durante el evento se desarrollaron alrededor de 20 actividades recreativas y juegos lúdicos, diseñados para promover la convivencia familiar y el sano esparcimiento en un entorno seguro.

“Los asistentes disfrutaron de actividades que fortalecen la convivencia y los valores familiares”

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Como parte de la celebración, se llevó a cabo la rifa de 20 bicicletas y la entrega de más de 500 regalos, lo que incentivó la participación de las y los asistentes.

Además, se realizó la premiación del concurso de dibujo “Milo en Familia”, organizado en el marco del aniversario de la mascota institucional del DIF.

Las y los ganadores de los primeros lugares recibieron bicicletas y artículos conmemorativos, en reconocimiento a su creatividad.

El evento contó con la colaboración de diversas dependencias y organismos, lo que permitió ampliar la oferta de actividades y la atención a la ciudadanía.

Autoridades destacaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el tejido social y generar espacios de convivencia, colocando a la niñez en el centro de las acciones comunitarias.

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