Controlan bomberos incendio en vivienda de la colonia Revolución Mexicana

La oportuna intervención evitó la propagación del fuego y no se reportaron personas lesionadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos del Departamento de Bomberos de la Dirección General de Protección Civil controlaron un incendio registrado en un domicilio de la colonia Revolución Mexicana, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el informe oficial, el siniestro se presentó en un cuarto de aproximadamente 4 por 5 metros, construido con muros de bloque y techo de madera, el cual resultó con daños materiales tras la intervención del fuego.

Al arribar al lugar, el personal operativo procedió de inmediato a las labores de extinción, logrando contener las llamas de manera efectiva y evitando que el incendio se propagara a otras áreas del inmueble o a viviendas aledañas.

Las autoridades señalaron que no fue necesaria la evacuación de domicilios cercanos, debido a que el control del incendio se realizó en tiempo oportuno y bajo condiciones seguras.

Tras la evaluación de la escena, se confirmó que únicamente se registraron daños materiales, sin afectaciones a personas ni necesidad de traslados médicos.

La Dirección General de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, así como evitar el uso de veladoras o fuentes de calor sin supervisión, con el fin de prevenir incendios y proteger la integridad de las familias juarenses.

