Continuarán jornadas de credencialización del JuárezBus en el ITCJ del 17 al 20 de marzo

Publicidad - LB2 -

El CAM Móvil permitirá tramitar o renovar la tarjeta preferencial para estudiantes y público en general.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte, informó que el CAM Móvil del sistema JuárezBus continuará con las jornadas de credencialización en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ).

Las actividades se desarrollarán del 17 al 20 de marzo, con el objetivo de facilitar a estudiantes y usuarios en general el trámite de la tarjeta preferencial del sistema de transporte público.

- Publicidad - HP1

El Centro de Atención de Movilidad (CAM) Móvil brindará servicio en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, periodo durante el cual las personas interesadas podrán realizar diversos trámites relacionados con su tarjeta.

Entre los servicios disponibles se encuentra la emisión o reposición de la tarjeta preferencial, trámite que tiene un costo de 30 pesos, mientras que la renovación del plástico será gratuita para los usuarios que ya cuentan con ella.

Las autoridades estatales señalaron que estas jornadas buscan acercar los servicios del JuárezBus a la comunidad estudiantil, facilitando el acceso a los beneficios tarifarios del sistema de transporte.

Para obtener mayor información sobre los requisitos o el proceso de credencialización, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp a la línea de atención del JuárezBus al número 656 852 7384.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.