Continúa Tesorería con unidad móvil en colonias de Ciudad Juárez

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Ofrecen descuentos en predial y multas; buscan acercar servicios a la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene en operación una unidad móvil de Tesorería que recorre distintas colonias de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios y facilitar el pago de contribuciones a la población.

El director jurídico de la dependencia, Roberto Mendoza, informó que esta unidad fue adquirida recientemente y permite a los ciudadanos realizar trámites, consultas y pagos sin necesidad de acudir a oficinas centrales.

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Entre los beneficios disponibles destacan descuentos del 100% en recargos del Impuesto Predial, así como reducciones del 50% en infracciones viales no graves y la eliminación total de recargos en dichas multas.

“Estaremos otorgando descuentos del 100 por ciento en los recargos por adeudos del Impuesto Predial”.

El funcionario detalló que la unidad ya ha sido utilizada en seis maquiladoras y una escuela primaria, donde se logró una recaudación superior a los 500 mil pesos, reflejando la respuesta de la ciudadanía a este esquema.

Para las próximas semanas, la unidad móvil estará presente en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el Centro Comunitario Manuel Talamás Camandari, la colonia Lucha y Esfuerzo, así como espacios de la UACJ y Rincones de Salvárcar.

El servicio se brindará en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, a través de una unidad equipada con dos ventanillas de atención.

Mendoza destacó que esta estrategia forma parte de las acciones para fortalecer el acercamiento entre gobierno y ciudadanía, además de facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Asimismo, recordó que los contribuyentes también pueden acudir a los módulos fijos de Tesorería o realizar sus trámites mediante plataformas digitales disponibles.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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