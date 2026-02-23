Construye Obras Públicas 56 pozos de absorción para mitigar encharcamientos en Juárez

Publicidad - LB2 -

La inversión municipal asciende a 25 millones de pesos en 33 puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició la construcción de 56 pozos de absorción en 33 ubicaciones de la mancha urbana, con el propósito de mitigar los encharcamientos detectados en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que algunas vialidades contarán con uno, dos o hasta tres pozos, dependiendo de la magnitud del problema pluvial identificado en cada punto.

Detalló que los trabajos se realizan con una inversión de 25 millones de pesos del presupuesto municipal 2025, y forman parte de un mapeo y estudio técnico previo para atender zonas críticas.

“Tenemos un mapeo, un estudio en el cual hemos estado trabajando; hemos logrado un recurso federal para destinarlo propiamente nada más en la construcción de los pozos de absorción, para poder mitigar el tema de los encharcamientos”.

El funcionario explicó que algunas obras ya comenzaron con excavaciones y trabajos de obra civil. Actualmente se interviene en los cruces de Constitución y 18 de Marzo; Cuauhtémoc y Santa Bárbara; Justina Aldama e Isela Fernández Caballero; Simona Barba y Valentín Fuentes; así como en la avenida Valle de Juárez, entre Valle de las Peñas y Rivera del Río Bravo.

Asimismo, adelantó que el presupuesto 2026 contemplará 20 millones de pesos para rehabilitación y limpieza de pozos de absorción y vasos de captación construidos en esta administración, además de 50 millones de pesos destinados a macro obras de atención pluvial en la calle Tapioca y en el cruce del bulevar Teófilo Borunda con Paseo de la Victoria.

González García señaló que en las vialidades rehabilitadas también se han incorporado sistemas de absorción, sumando 93 calles con este tipo de infraestructura y un total de 165 pozos instalados estratégicamente para reducir acumulaciones de agua.

En cuanto a las obras de mayor escala, indicó que se trabaja en el proyecto ejecutivo de la intervención en la calle Tapioca, que incluirá el desazolve del dique Gardeno, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y disminuir el flujo pluvial en esa zona.

