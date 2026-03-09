Construye Municipio cafetería en el COBACH 19 con Presupuesto Participativo

Publicidad - LB2 -

Obra presenta avance del 20% y contempla una inversión superior a 6 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, avanza en la construcción de un edificio destinado a cafetería en el Colegio de Bachilleres plantel 19, como parte de los proyectos impulsados mediante el Presupuesto Participativo.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la obra registra un avance aproximado del 20 por ciento, mientras continúan los trabajos de levantamiento de muros e instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas para el funcionamiento del espacio.

El funcionario explicó que el inmueble será de un solo nivel y contará con sanitarios, bodega, área exterior, rampas de acceso, andadores y banquetas, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para la comunidad estudiantil.

La construcción se realiza con una inversión de 6 millones 070 mil 892 pesos, recursos provenientes del ejercicio de participación ciudadana que permite a la población decidir sobre obras prioritarias para sus comunidades.

González García destacó que el plantel ha mostrado una participación constante en el programa, ya que anteriormente ha impulsado proyectos dentro del Presupuesto Participativo.

Entre las obras realizadas en esta institución educativa durante la actual administración municipal se encuentran un domo, una cancha de futbol y trabajos de rehabilitación, proyectos que fueron aprobados a través de la votación ciudadana.

