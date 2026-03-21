Conmemoran en Juárez el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez

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Autoridades y logias masónicas destacan legado liberal y vigencia de las Leyes de Reforma.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades municipales y representantes de logias masónicas conmemoraron el 217 aniversario del natalicio de Benito Pablo Juárez García, en una ceremonia realizada en el Monumento al Benemérito de las Américas.

Durante el acto, se destacó el papel histórico de Juárez en la consolidación del Estado mexicano moderno, así como su decisión de trasladar los poderes de la nación a esta frontera durante la invasión francesa, hecho que marcó la relevancia de Ciudad Juárez en la historia nacional.

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El Maestro Masón David Gamboa subrayó la figura de Juárez como un referente de liderazgo liberal y de unidad nacional, además de resaltar su vínculo con la masonería como un espacio de pensamiento basado en la fraternidad y la libertad.

“No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”, recordó al citar una de las máximas del expresidente.

En la ceremonia también se hizo énfasis en la vigencia de las Leyes de Reforma, consideradas fundamentales para la separación entre Iglesia y Estado y la construcción de instituciones civiles en México, como el Registro Civil y la secularización de espacios públicos.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, destacó que Juárez fue un personaje que, pese a las adversidades, logró definir el rumbo del país.

Asimismo, el evento contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de las fuerzas armadas, quienes participaron en el homenaje que cada año reúne a distintos sectores en torno a la figura del expresidente.

La conmemoración reafirmó el carácter simbólico de Ciudad Juárez en la historia nacional, al ser uno de los escenarios clave durante el periodo de resistencia republicana en el siglo XIX.

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