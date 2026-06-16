Confirma Pérez Cuéllar solicitud de licencia para separarse temporalmente de la Alcaldía

Publicidad - LB2 -

El Cabildo analizará este miércoles la petición del edil; Héctor Ortiz Orpinel asumiría la responsabilidad del Gobierno Municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, confirmó que este miércoles presentará ante el Cabildo una solicitud de licencia para separarse temporalmente de su cargo, durante una sesión extraordinaria programada para las 18:00 horas.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde informó que la administración municipal quedará bajo la responsabilidad del secretario del Ayuntamiento y presidente municipal suplente, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en caso de que la licencia sea aprobada por el cuerpo edilicio.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar agradeció el trabajo realizado por las y los integrantes de su gabinete y los exhortó a mantener el ritmo de trabajo y el compromiso con los proyectos en marcha para la ciudad.

“Puse todo lo mejor de mí para sacar adelante el reto. No tomé este puesto como un privilegio, sino como un trabajo; ser alcalde es el más alto honor que he tenido”.

El edil destacó que la administración municipal concluirá formalmente el 9 de septiembre de 2027, por lo que pidió a los funcionarios continuar desempeñando sus responsabilidades de manera eficiente y con enfoque en los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal cuenta con un equipo consolidado, ya que la estructura de la administración ha mantenido estabilidad durante su gestión, lo que permitirá dar continuidad a los programas y acciones en curso.

Pérez Cuéllar expresó su confianza en la capacidad de liderazgo de Ortiz Orpinel y afirmó que la solidez del gabinete permitirá mantener el funcionamiento institucional sin contratiempos.

“Lo más importante ahora es tener presente que la administración municipal concluye hasta el 9 de septiembre del próximo año 2027”.

El presidente municipal indicó que, una vez separado temporalmente del cargo, buscará tener mayor libertad para recorrer distintas regiones del estado, incluyendo Ciudad Juárez, sin participar en actividades públicas en calidad de alcalde.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.