Concluyen obras de rehabilitación del Centro de Atención Infantil II

Ciudad Juárez, Chih .- “Ha sido gratificante poner un granito de arena en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. La educación pública es una de las grandes instituciones que tiene nuestro país, lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo porque permite equilibrar un poco las oportunidades entre quienes tienen un poco menos y quienes tienen un poco más”, expresó.

El alcalde, quien estuvo acompañado de su esposa y presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez y de su hija Regina, dijo que quienes fueron formados en la educación pública y ahora están en un nivel de responsabilidad, les toca poner un poco de lo que recibieron en su momento.

Las obras en el CAI II consistieron en la rehabilitación general del sistema eléctrico, lo que incluyó centros de carga, cableado general y tubería, resane de las paredes, pintura general y enjarre, con una inversión de 680 mil pesos.

“Nos da gusto ver que sí logremos una transformación”, comentó el edil ante las maestras y madres de familia.

El Centro de Atención Infantil II atiende a niños desde los 45 días de nacido hasta los 2.7 años de edad y cuenta con una matrícula de 104 pequeños.

La directora del plantel, Ana Ruth Espinoza, agradeció el interés del Presidente Municipal y le entregó un reconocimiento por su gran apoyo.

“Los agentes educativos estamos muy agradecidos por su interés y apoyo para nuestra escuela, es digno de aplaudirse, ya que las mejoras hacen un lugar digno y confortable para nuestras niñas y niños”, indicó.

También agradeció a las personas que apoyaron con las gestiones, a quienes también les dio un reconocimiento.

Durante el evento, el Presidente Pérez Cuéllar develó una placa e hizo un recorrido por el lugar para conocer las instalaciones.

Durante el evento estuvieron el coordinador de Infraestructura Educativa del Municipio, Ismael Rueda; la directora de Educación Municipal, Martha Aracely González Holguín; el representante de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Carlos Herrera; el subdirector del DIF Municipal, Gilberto Gutiérrez; así como los regidores Jorge Bueno y Karla Escalante.

