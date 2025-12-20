Concluyen más de cien personas programa Valórate en la Secundaria Federal 15

Publicidad - LB2 -

Padres de familia y estudiantes culminaron un proceso de 12 semanas enfocado en fortalecer la convivencia y el tejido social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de cien personas, entre padres de familia e hijos, concluyeron de manera satisfactoria el programa “Valórate”, durante una ceremonia de graduación realizada en la Escuela Secundaria Federal número 15, como parte de las acciones preventivas impulsadas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El programa fue desarrollado a través de la Dirección de Prevención Social, con una duración de doce semanas, periodo en el que policías municipales, trabajadores sociales y psicólogos trabajaron de forma directa con los participantes para fortalecer la comunicación, el respeto y la armonía dentro del núcleo familiar.

De acuerdo con lo expuesto durante el evento, la estrategia tiene como objetivo reconstruir y reforzar el tejido social en la comunidad, brindando herramientas prácticas y de reflexión que permitan mejorar la convivencia familiar y el desarrollo emocional tanto de adultos como de adolescentes.

Autoridades municipales y educativas reconocieron el esfuerzo y compromiso de los padres de familia y alumnos que acreditaron el programa, al considerar que la inversión en el bienestar emocional y social de las familias genera un impacto positivo que trasciende al entorno comunitario.

El presídium estuvo integrado por el policía tercero Wilfrido Ibarra, adscrito a Prevención Social; Mayra Liliana Salcido Villegas, jefa del Departamento de Trabajo Social; Mario Alonso Hermosillo Pérez, subdirector de la Secundaria Federal 15; Guillermo Alvídrez Olivas, director de Educación del Municipio; y Antonio Salas Martínez, director de Prevención Social de la SSPM.

Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de impulsar programas preventivos orientados a la construcción de entornos seguros y pacíficos, priorizando el desarrollo integral de las familias y el fortalecimiento de la proximidad social en Ciudad Juárez.

