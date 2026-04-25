Concluye programa “Valórate” con graduación de estudiantes en Juárez

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SSPM destaca participación de jóvenes de CBTIS 128 y secundarias en estrategia preventiva.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llevó a cabo la ceremonia de clausura de la cuarta generación del programa “Valórate”, con la participación de estudiantes del CBTIS 128 y de las secundarias estatales 3003 y 3012.

El evento principal se realizó en el auditorio del CBTIS 128, donde autoridades educativas, municipales y familias acompañaron a las y los jóvenes que concluyeron el programa, enfocado en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y la mejora de la convivencia familiar.

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Durante la ceremonia se presentaron testimonios de participantes, quienes destacaron el impacto del programa en su desarrollo personal, así como actividades culturales a cargo del Mariachi Juvenil del plantel.

“El objetivo es mejorar la conducta de los jóvenes y fortalecer los lazos familiares”.

Además, se entregaron reconocimientos a las y los estudiantes que concluyeron satisfactoriamente las actividades, así como a personal docente y coordinadores del programa.

De manera paralela, la SSPM realizó la clausura del mismo programa en las secundarias 3003 y 3012, donde durante 12 fines de semana se trabajó con estudiantes y sus familias en temas de prevención, comunicación y desarrollo emocional.

Autoridades educativas y participantes coincidieron en la importancia de este tipo de iniciativas para generar cambios positivos en el entorno escolar y familiar.

“Programas como ‘Valórate’ contribuyen a la construcción de entornos más seguros”.

La SSPM reiteró su compromiso de continuar impulsando estrategias preventivas dirigidas a la juventud, con el objetivo de fortalecer el tejido social y promover entornos más seguros en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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