Concluye programa “Valórate” con graduación de estudiantes en Juárez

SSPM destaca participación de jóvenes de CBTIS 128 y secundarias en estrategia preventiva.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llevó a cabo la ceremonia de clausura de la cuarta generación del programa “Valórate”, con la participación de estudiantes del CBTIS 128 y de las secundarias estatales 3003 y 3012.
El evento principal se realizó en el auditorio del CBTIS 128, donde autoridades educativas, municipales y familias acompañaron a las y los jóvenes que concluyeron el programa, enfocado en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y la mejora de la convivencia familiar.
Durante la ceremonia se presentaron testimonios de participantes, quienes destacaron el impacto del programa en su desarrollo personal, así como actividades culturales a cargo del Mariachi Juvenil del plantel.
“El objetivo es mejorar la conducta de los jóvenes y fortalecer los lazos familiares”.
Además, se entregaron reconocimientos a las y los estudiantes que concluyeron satisfactoriamente las actividades, así como a personal docente y coordinadores del programa.
De manera paralela, la SSPM realizó la clausura del mismo programa en las secundarias 3003 y 3012, donde durante 12 fines de semana se trabajó con estudiantes y sus familias en temas de prevención, comunicación y desarrollo emocional.
Autoridades educativas y participantes coincidieron en la importancia de este tipo de iniciativas para generar cambios positivos en el entorno escolar y familiar.
“Programas como ‘Valórate’ contribuyen a la construcción de entornos más seguros”.
La SSPM reiteró su compromiso de continuar impulsando estrategias preventivas dirigidas a la juventud, con el objetivo de fortalecer el tejido social y promover entornos más seguros en la ciudad.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.