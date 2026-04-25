Aprovechan juarenses módulo móvil de Tesorería para regularizar adeudos

Publicidad - LB2 -

El programa itinerante facilitó pagos y descuentos en el suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Habitantes del suroriente de Ciudad Juárez acudieron al módulo móvil de Tesorería Municipal instalado en el Centro Comunitario UACJ, donde realizaron pagos y regularizaron adeudos como parte del esquema itinerante de servicios.

La jornada se desarrolló en el fraccionamiento Cerradas del Sur, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, con la participación de ciudadanos interesados en ponerse al corriente en sus contribuciones.

- Publicidad - HP1

Durante la atención, se ofrecieron descuentos en recargos del impuesto predial en rezago, así como facilidades para pagos diferidos y reducciones en multas de tránsito.

“Este tipo de operativos busca acercar los servicios municipales a quienes tienen dificultades para trasladarse”.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, destacó que estas acciones permiten facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, especialmente para personas que no pueden acudir entre semana a oficinas centrales.

El programa móvil ha recorrido distintos sectores de la ciudad desde febrero, como parte de una estrategia para acercar trámites y evitar traslados largos a la población.

Asimismo, se informó que el módulo continuará su ruta en otras zonas, con una próxima visita programada el 9 de mayo en el Centro Comunitario Rincones de Salvárcar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca incrementar la recaudación y mejorar la atención directa a la ciudadanía, mediante esquemas accesibles y cercanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.