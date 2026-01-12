Concluye JMAS obra para mejorar presión de agua en el suroriente de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La interconexión de líneas provocará suspensión temporal del servicio este martes en varias colonias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) concluyó los trabajos de instalación de una nueva línea de agua potable en las calles Monte Blanco y Leonardo Solís Barraza, con el objetivo de mejorar la presión del servicio y atender reportes recurrentes de baja distribución en el suroriente de la ciudad.

Como parte de la etapa final de la obra, este martes 13 de enero se realizarán labores de interconexión de líneas, lo que provocará una suspensión temporal del servicio de agua potable en las colonias Urbi Villa del Prado, Urbi Villa del Cedro Sur y zonas aledañas, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

La coordinadora del Distrito 4 del Departamento de Agua Potable, Alba Martínez, explicó que las maniobras corresponden a la conexión de infraestructura de distinto diámetro.

“Los trabajos consisten en la interconexión de una línea de 6 pulgadas a una de 12 pulgadas, derivado de esta conexión las colonias aledañas presentarán suspensión temporal del servicio”, señaló.

La JMAS recomendó a las y los habitantes del sector almacenar agua para cubrir necesidades básicas, así como a los automovilistas respetar la señalización vial o utilizar rutas alternas, debido a la presencia de maquinaria y personal en la zona.

De acuerdo con la dependencia, en esta intervención se instalaron cerca de 900 metros lineales de tubería, lo que permitirá fortalecer el sistema de distribución y mejorar de manera significativa la presión del agua potable, beneficiando directamente a las familias que habitan en esta área del suroriente de Ciudad Juárez.

La JMAS agradeció la comprensión de la ciudadanía, al señalar que estas acciones son necesarias para modernizar la infraestructura hidráulica y ofrecer un servicio más eficiente y confiable a las y los juarenses.

