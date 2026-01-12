Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 12, 2026 | 15:34
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Concluye JMAS obra para mejorar presión de agua en el suroriente de Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La interconexión de líneas provocará suspensión temporal del servicio este martes en varias colonias.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) concluyó los trabajos de instalación de una nueva línea de agua potable en las calles Monte Blanco y Leonardo Solís Barraza, con el objetivo de mejorar la presión del servicio y atender reportes recurrentes de baja distribución en el suroriente de la ciudad.

    Como parte de la etapa final de la obra, este martes 13 de enero se realizarán labores de interconexión de líneas, lo que provocará una suspensión temporal del servicio de agua potable en las colonias Urbi Villa del Prado, Urbi Villa del Cedro Sur y zonas aledañas, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

    - Publicidad - HP1

    La coordinadora del Distrito 4 del Departamento de Agua Potable, Alba Martínez, explicó que las maniobras corresponden a la conexión de infraestructura de distinto diámetro.

    “Los trabajos consisten en la interconexión de una línea de 6 pulgadas a una de 12 pulgadas, derivado de esta conexión las colonias aledañas presentarán suspensión temporal del servicio”, señaló.

    La JMAS recomendó a las y los habitantes del sector almacenar agua para cubrir necesidades básicas, así como a los automovilistas respetar la señalización vial o utilizar rutas alternas, debido a la presencia de maquinaria y personal en la zona.

    De acuerdo con la dependencia, en esta intervención se instalaron cerca de 900 metros lineales de tubería, lo que permitirá fortalecer el sistema de distribución y mejorar de manera significativa la presión del agua potable, beneficiando directamente a las familias que habitan en esta área del suroriente de Ciudad Juárez.

    La JMAS agradeció la comprensión de la ciudadanía, al señalar que estas acciones son necesarias para modernizar la infraestructura hidráulica y ofrecer un servicio más eficiente y confiable a las y los juarenses.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Atiende Estado afectaciones por fuertes lluvias

    Exhortan a la población a mantenerse alerta y tomar medidas preventivas ante las lluvias...
    Orbe

    Tormenta amenaza con acumulaciones de hielo en varios estados del Atlántico medio

    Meteorólogos alertaron sobre una tormenta invernal que se acerca a diversos estados del Atlántico...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.