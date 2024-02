Concluye J+ 22ª Jornada de Intervención en Jardines de San José

Publicidad - LB2 -

Con la atención a usuarios, concluyó este miércoles la Jornada de Intervención que realizó la J+ en el fraccionamiento Jardines de San José, donde se benefició a 307 familias (alrededor de 1,228 personas) y varios comercios del sector.

Ciudad Juárez, Chih .– Entre los vecinos que aprovecharon la presencia de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez estuvo Rogelio Vázquez Ríos.

“En un departamento que tengo, supuestamente la señora que me lo vendió pagó todo, la baja y todo esto, nada más que tuve un percance y ya no pude arreglarlo; por eso vengo con ustedes a ver si me reorientan para que me reinstalen un medidor y pagar lo que tengo que pagar”, explicó el usuario.

“Estoy agradecido por el servicio. Me gustaría que fuera más frecuente. Qué bueno que vienen y que nos hacen los trámites más ágiles”, agregó el señor Vázquez Ríos.

Jesús Vitela Orta, quien reside en el fraccionamiento Areco, agradeció la atención recibida.

“Nos atendieron perfectamente bien, muy amables, muy atentas… Nos atendieron más que satisfactoriamente. Agradecemos el hecho que vengan hasta nuestros domicilios a atendernos sin necesidad de que nosotros vayamos a las oficinas porque muchos de nosotros ya tenemos más de 15 años y ya no podemos asistir”, comentó.

Entre las labores realizadas por las cuadrillas de la Junta de Agua y Saneamiento en Jardines de San José se encuentra el mantenimiento a 1,648 metros de la línea general de drenaje y limpieza en 33 pozos de visita.

Asimismo, el Departamento de Operaciones Comerciales de la J+ hizo cinco cambios de medidor y reparó cuatro fugas de agua.

Adicionalmente, el Departamento de Mantenimiento realizó labores de limpieza y deshierbe del parque que se ubica sobre la calle Profesor Aguirre Laredo.

Con la celebrada en Jardines de San José se completan 22 Jornadas de Intervención desde que se inició este programa a mediados de 2023.

Este año se han realizado once jornadas, con las cuales se ha beneficiado a más de 24 mil personas en diferentes sectores de la ciudad.

