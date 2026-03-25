Concluye IMM jornada sobre historia de los feminismos en Ciudad Juárez

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Capacitan a personal municipal para fortalecer perspectiva de género en la administración pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) concluyó una jornada informativa sobre la historia de los feminismos, dirigida a personas servidoras públicas, como parte de las actividades conmemorativas del mes de marzo.

La capacitación fue impartida por el equipo de Transversalización del organismo, con el objetivo de promover la reflexión sobre el origen del Día Internacional de las Mujeres y los procesos históricos vinculados a la lucha por los derechos humanos.

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Durante las sesiones se abordaron temas como las aportaciones de las pioneras del feminismo, las distintas etapas del movimiento y su impacto en el acceso a derechos, así como la importancia de la organización social de las mujeres en la transformación de las sociedades.

Asimismo, se promovió el análisis de las barreras y desigualdades estructurales que aún persisten para alcanzar la igualdad sustantiva, con énfasis en la responsabilidad institucional para atender estas problemáticas.

“Reconocer los movimientos feministas […] es fundamental para el planteamiento de estrategias y acciones específicas”

En la jornada participaron funcionarios de diversas dependencias municipales, entre ellas IPACULT, OMEJ, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, lo que permitió ampliar el alcance de la capacitación al interior del gobierno local.

El IMM señaló que estas acciones buscan fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la función pública, mediante la sensibilización y formación del personal en temas relacionados con igualdad y derechos de las mujeres.

Con este tipo de iniciativas, el organismo municipal impulsa la profesionalización del servicio público en materia de género, como parte de una estrategia para avanzar hacia una administración más incluyente y equitativa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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