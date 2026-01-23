Movil - LB1A -
    enero 23, 2026 | 16:13
    Concluye el 31 de enero el mayor descuento en el pago del Impuesto Predial en Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    En enero se aplica hasta 15% de descuento; en febrero y marzo los beneficios serán menores.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal recordó que el próximo 31 de enero concluye el mayor descuento del año en el pago del Impuesto Predial, por lo que exhortó a las y los contribuyentes a aprovechar los últimos días para regularizar su situación fiscal.

    La titular de la Dirección de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que durante el mes de enero se aplica de manera automática hasta un 15 por ciento de descuento, el cual se integra por 3 por ciento por Contribuyente Cumplido, para quienes no presentan adeudos de años anteriores, y 12 por ciento adicional por Pronto Pago.

    La funcionaria precisó que en febrero el descuento máximo será del 10 por ciento, mientras que en marzo el beneficio se reducirá al 5 por ciento, por lo que enero representa la mejor oportunidad para obtener el mayor ahorro.

    De acuerdo con la administración municipal encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, estos incentivos buscan apoyar la economía de las familias juarenses y fomentar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales durante los primeros meses del año.

    La autoridad municipal destacó que los recursos recaudados por el Impuesto Predial se destinan a fortalecer la prestación de servicios públicos, así como a la ejecución de obras y acciones que impactan directamente en las colonias de Ciudad Juárez y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

