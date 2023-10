Con donativo, la J+ se suma a Ola de Luz de Gamae A.C.

Publicidad - LB2 -

A través de la donación de 300 camisetas, la Junta de Agua Saneamiento de Juárez se suma a esta causa.

Ciudad Juárez, Chih .- “Fue en abril de 2017. Tenía un embarazo gemelar de 12 semanas. Cuando fui a revisarme, me dijo la doctora que no latían sus corazones, que estaban muertos y me dijo: te vamos a hacer el legrado.

Le pedí hacer otro sonograma que dio el mismo resultado.

Estuve internada desde el martes y el viernes en la noche me hicieron la cesárea.

Cuando los sacaron, pedí que me dejaran verlos y me los enseñaron por unos segundos.

Después se los llevaron y no supe dónde quedaron.

Decidí operarme de una vez para no volver a pasar por este dolor”.

Este es el testimonio de Gabriela Gutiérrez, una de las integrantes del Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella A.C. (GAMAE A.C.), el cual se dedica a concientizar a las familias en duelo por la pérdida de su bebé en etapa temprana, desde el embarazo, el parto y al poco tiempo del nacimiento, pues se trata de un duelo del que nadie habla y que genera consecuencias psicológicas.

“Buscamos que haya protocolos de atención. También pedimos la entrega de nuestros bebés en cualquier semana de gestación, para darles una despedida digna. Hasta la semana 12 de gestación o si pesan menos de 500 gramos, los bebés son tratados como desechos patológicos”, explica la psicóloga Paola Benítez, fundadora de la asociación civil.

Paola recuerda que perdió a su bebé cuando tenía 12 semanas de gestación.

“Fue el 7 de octubre de 2015. No hubo un motivo específico, simplemente sentí un fuerte dolor y al llegar al hospital, sin ningún acompañamiento, me dieron la noticia que mi bebé no iba a llegar a término, que había sido un aborto espontáneo”.

Tras este episodio, empezó a investigar y supo que no era la única en afrontar esta situación.

“Al compartir la información, fue como comencé a canalizar mi duelo. Empecé a comprenderme, a entenderme, porque si lo platicaba con otras personas, siempre lo minimizaban y me daba vergüenza hablarlo porque pensaba que me estaba volviendo loca.

Se genera frustración, ansiedad, estrés postraumático… Un nuevo embarazo, da miedo”, reflexiona Paola.

Cuando los bebés mueren de pocas semanas de nacidos, tampoco les dan a sus padres la opción de despedirse de ellos, pues se los entregan directamente con la funeraria, lo que acrecienta el duelo por el que pasan sus familias.

Es por eso que GAMAE A.C. insistió hasta que en 2022 el Congreso del Estado designó el 15 de octubre como el Día Estatal de Conmemoración y Concientización de la Muerte Gestacional, Perinatal y Natal.

El decreto obliga que ese día, todas las dependencias estatales se iluminen en rosa y azul. Precisamente, el domingo 15 se realizará el evento Ola de Luz en el Jardín La Riojana, ubicado en Ignacio de la Peña 2186, a dos cuadras del Parque Borunda.

“Estamos a favor de la vida y sabemos que hay mujeres que de manera involuntaria les pasan cosas como esta. Por eso, aportamos un pequeño detalle para tratar de aliviar un poco ese dolor”, expresó durante la entrega del donativo el director ejecutivo de la J+, Sergio Nevárez.

“El evento es sumarnos a la Ola de Luz que se da en todo el mundo, de 7:00 a 8:00 de la noche en el horario de cada país.

Se enciende una vela o luces en color azul y rosa.

Tendremos una caravana que partirá a las 3:30 pm desde el Kilómetro 20 hasta la Terraza La Riojana para sensibilizar que este duelo existe y que hay familias que lo pasamos.

Ahí dialogamos con las familias para ayudarles a superar su duelo”, explican Paola y Gabriela.

GAMAE se creó en 2015 y desde el año pasado es una asociación civil.

Quienes deseen acercarse a la asociación o participar en el evento de domingo 15, pueden buscar información en la página de Facebook Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella o a través de WhatsApp a los teléfonos 656-322-4247 y 656-308-4029.

