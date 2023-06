Colocan primera piedra de la nueva sucursal de Walmart en Av. Francisco Villareal Torres y Teófilo Borunda

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih .- “Nosotros agradecemos la inversión en Ciudad Juárez, sabemos de la seriedad de la empresa Walmart y me da mucho gusto que se tengan tantos proveedores de empresas locales, no solo de chihuahua si no del país en estas tiendas”, expresó el alcalde.

El alcalde destacó que el Gobierno Municipal siempre estará en apoyo a las inversiones para esta ciudad, que además de generar una importante derrama económica, proporcionan empleo a decenas de familias, por lo que puso a disposición las facilidades del municipio para seguir promoviendo las inversiones.

Cesar Raygoza Balderas, representante de asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica, dijo que desde su llegada al estado de Chihuahua, la tienda Walmart y derivados cuentan con 42 unidades de negocio, lo que representa una inversión de más de 7 mil millones de pesos y la generación de casi ocho mil empleos directa e indirectamente.

“Esta sucursal nos permitirá acercar a las familias de Chihuahua a una gran variedad de productos y marcas líderes a precios bajos para satisfacer sus necesidades y generar ahorros, además nos brindará la oportunidad de fortalecer el compromiso de la compañía con el desarrollo y el crecimiento económico, ya que invertimos en la localidad en beneficio de las familias del municipio y del estado”, señaló.

Dijo que más del 80 por ciento de las ventas en estas tiendas corresponden a proveedores nacionales y de la localidad, lo que garantiza productos frescos y de calidad.

Se prevé que la tienda pueda estar abierta al público para el mes de noviembre; contará con amplio estacionamiento y accesos sobre la avenida Francisco Villareal Torres y Teófilo Borunda.

En la colocación de la primera piedra se contó con la presencia de la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina; la gerente de Walmart Supercenter Zaragoza, Cynthia Montalvo; Sharon Camacho, subgerente de cumplimiento de Walmart México y Juan Carlos Biñuelo Pérez, jefe de supervisión de la Constructora DIPRO.