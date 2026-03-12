Cerrarán módulos de atención de Seguridad Vial por día inhábil el 16 de marzo

Publicidad - LB2 -

Las oficinas suspenderán actividades el lunes y reanudarán servicio regular el martes 17 de marzo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que los módulos de atención ciudadana permanecerán cerrados el próximo lunes 16 de marzo, debido al día inhábil con motivo del asueto oficial.

La suspensión de actividades aplicará para las cajas de pago, entrega de documentos, expedición de permisos vehiculares y emisión de marbetes temporales para personas con discapacidad, por lo que la dependencia invitó a la ciudadanía a anticipar sus trámites.

Las autoridades recomendaron realizar gestiones pendientes durante este jueves, viernes o el fin de semana, ya que la atención al público se reanudará hasta el martes 17 de marzo en horario regular.

Actualmente, los módulos de cajas para pago y entrega de documentos operan de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas, mientras que los sábados el servicio se brinda de 9:00 a 15:30 horas y los domingos de 8:00 a 15:00 horas.

Por otra parte, las actividades administrativas de la Coordinación General de Seguridad Vial, ubicadas sobre el bulevar Óscar Flores, casi esquina con bulevar Teófilo Borunda, se realizan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

En el caso de los permisos temporales para vehículos nacionales y fronterizos, así como los marbetes temporales por discapacidad, el trámite se realiza de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y los sábados de 9:00 a 12:00 horas.

La corporación reiteró que mantiene acciones permanentes para fortalecer la cultura vial en la ciudad, con el objetivo de reducir incidentes y fomentar la responsabilidad al transitar por las distintas vialidades de Ciudad Juárez.

