Celebraron locatarios del Mercado Finca Bonita su posada navideña

Publicidad - LB2 -

Comerciantes y autoridades municipales convivieron en un encuentro de fin de año en el suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Locatarios del Mercado Finca Bonita celebraron este fin de semana su posada navideña, en un evento organizado con el acompañamiento de la Dirección de Regulación Comercial, realizado en este centro de abasto ubicado en la calle Monteblanco, en la zona de Cerrada del Parque.

Durante la convivencia, el director de Regulación Comercial, Óscar Guevara, agradeció la participación de comerciantes y familias, y refrendó la disposición de la dependencia para atender las necesidades del mercado y sus integrantes, al reconocer el buen manejo y organización del espacio comercial.

“La Dirección de Regulación Comercial se pone a la orden para todo lo que necesiten; los felicito porque han llevado muy bien las riendas de este mercado”, expresó el funcionario municipal.

- Publicidad - HP1

Guevara aprovechó el encuentro para desear a los asistentes una Navidad en compañía de sus seres queridos, subrayando la importancia de la convivencia familiar y comunitaria en estas fechas.

Por su parte, la representante de los locatarios, Ana Zedillo, señaló que la posada fue organizada con especial dedicación para los comerciantes y sus familias, y agradeció el respaldo institucional que han recibido para el desarrollo del mercado.

“Le agradezco al director Óscar Guevara y al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por siempre mostrarnos su apoyo”, manifestó.

La líder de los comerciantes extendió también un mensaje de buenos deseos a las y los locatarios, deseándoles felices fiestas decembrinas en compañía de sus familias.

El evento incluyó comida, bebidas, postres, rifas de diversos artículos, música y mariachi, en un ambiente de convivencia que reunió a comerciantes, familiares y autoridades municipales como parte del cierre de actividades del año.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.