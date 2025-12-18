Movil - LB1A -
    Celebran adultos mayores posada comunitaria en Ampliación Aeropuerto

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Más de 100 personas participaron en el convivio decembrino organizado por el Consejo del Adulto Mayor

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Adultos mayores integrantes del Consejo del Adulto Mayor del Centro Comunitario Ampliación Aeropuerto celebraron su tradicional posada decembrina, como parte de las actividades comunitarias que se desarrollan en el suroriente de la ciudad.

    De acuerdo con el titular de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Mario Valencia Carrasco, más de 100 personas que forman parte de estos consejos participaron en el convivio, al que también acudió la regidora Sandra García Ramos.

    Durante el encuentro, vecinas y vecinos de la colonia Ampliación Aeropuerto y sectores aledaños compartieron alimentos tradicionales de la temporada, como tamales, tacos, champurrado y buñuelos, en un ambiente de convivencia y celebración.

    “Festejamos esta posada del Consejo del Adulto Mayor, donde acudieron vecinos de la colonia Ampliación Aeropuerto y alrededores; compartimos tamales, tacos, champurrado y buñuelos”.

    El funcionario informó que la posada incluyó rifas de diversos artículos, música y la tradicional quiebra de piñata, actividades que fortalecen la convivencia y el sentido de comunidad entre las personas adultas mayores.

    Valencia Carrasco transmitió además un mensaje de saludo y reconocimiento a nombre del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal de continuar trabajando de la mano con la ciudadanía durante el próximo año 2026.

    “Cada abrazo, cada sonrisa y cada palabra, nos recuerdan que son un tesoro invaluable que merece todo nuestro respeto y gratitud”.

    Finalmente, destacó que este tipo de encuentros buscan fortalecer los lazos comunitarios y reconocer la aportación de las personas adultas mayores, promoviendo espacios de integración y bienestar durante las festividades decembrinas.

