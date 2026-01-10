Movil - LB1A -
    enero 10, 2026 | 14:11
    Inicio

    Capacitan a juarenses en el Primer Taller de Poda del 2026

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Más de 100 personas participaron en la jornada gratuita para fomentar el cuidado adecuado del arbolado urbano.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de más de 100 personas, la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo el Primer Taller de Poda del 2026, con el objetivo de promover prácticas correctas para el cuidado, mantenimiento y conservación del arbolado urbano en la ciudad.

    El curso, de carácter gratuito y dirigido tanto a podadores como a ciudadanía en general, se realizó en el auditorio de la Dirección General de Protección Civil y fue impartido por Víctor Herrera, coordinador de Cultura Sustentable de la dependencia municipal.

    Durante la capacitación se explicó que la cantidad y tipo de poda deben definirse con base en la salud y etapa de desarrollo del árbol, además de subrayar la importancia de conocer sus fases de crecimiento para aplicar técnicas adecuadas que no comprometan su integridad.

    Herrera enfatizó que el desmoche no debe realizarse bajo ninguna circunstancia, y recomendó iniciar el entrenamiento de los árboles mediante podas formativas desde que son jóvenes y se encuentran recién establecidos.

    Asimismo, indicó que es preferible retirar ramas pequeñas en lugar de grandes, minimizar la eliminación de tejido vivo en una sola intervención y realizar cortes correctos que respeten el cuello de la rama y el reborde de la corteza, a fin de evitar daños estructurales.

    El funcionario advirtió que durante periodos de sequía se debe reducir al máximo la poda de tejido vivo, ya que estas condiciones incrementan el riesgo de afectaciones severas al arbolado urbano.

    Como parte del taller, se anunció que el próximo 17 de enero se llevará a cabo una práctica de poda de 9:00 a 11:00 de la mañana, frente al monumento a “Los Indomables” en El Chamizal, para lo cual se solicitó a los asistentes llevar su propia herramienta y equipo de protección personal.

    Entre los participantes se encontró José María, vecino de la colonia 9 de Septiembre, quien acudió con el interés de mejorar el cuidado de sus árboles y adquirir conocimientos para dedicarse profesionalmente a la poda.

    “Vine a aprender porque aunque ya sabía, siempre es bueno venir; aprendí cosas que no conocía y es importante cuidar los árboles”, comentó.

    El ciudadano agradeció que el Gobierno Municipal impulse este tipo de capacitaciones gratuitas, al considerar que contribuyen tanto al desarrollo profesional como al fortalecimiento de una cultura ambiental en Ciudad Juárez.

