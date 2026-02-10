Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 10, 2026 | 15:59
InicioEstadoJuárez / El Paso

Capacitan a docentes de primarias de Juárez en protocolo para prevenir y atender violencia escolar

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Participan 220 figuras educativas de 15 planteles de la Zona 39.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un total de 220 docentes, directivos y personal de apoyo de primarias de Ciudad Juárez participaron en el Taller sobre el Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia en escuelas de educación básica del estado, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos y la integridad del alumnado.

La capacitación reunió a figuras educativas de 15 planteles que integran la Zona 39, incluidos docentes frente a grupo, personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), maestras y maestros de Educación Física y artísticas, así como directivos, quienes recibieron herramientas para identificar, atender y canalizar situaciones de violencia, acoso escolar, abuso sexual y maltrato.

- Publicidad - HP1

Durante la inauguración, el subsecretario de Educación de la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, subrayó la relevancia de contar con conocimientos claros sobre cómo actuar ante estas problemáticas para proteger a niñas, niños y adolescentes.

“Este esfuerzo refleja el firme compromiso de la comunidad educativa por el bienestar, la seguridad y la formación integral de las niñas, niños y adolescentes”, expresó.

Por su parte, la supervisora escolar de la Zona 39 Región Norte destacó que el propósito central del taller es proveer estrategias de prevención, detección y actuación, así como orientar la debida canalización de los casos que pudieran presentarse en los centros escolares.

La capacitación fue impartida por la coordinadora del Programa de Convivencia Escolar Zona Norte y personal del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), quienes abordaron procedimientos, rutas de atención y coordinación interinstitucional para una respuesta oportuna y efectiva dentro del marco normativo vigente.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Intensifican Supervisión del Servicio de PASA

En la Dirección de Limpia Municipal se hizo un exhorto a los ciudadanos a...
Juárez / El Paso

Apoya Municipio a campeones nacionales de Street Soccer

Uno de los estandartes del Gobierno Municipal liderado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.