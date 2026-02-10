Capacitan a docentes de primarias de Juárez en protocolo para prevenir y atender violencia escolar

Publicidad - LB2 -

Participan 220 figuras educativas de 15 planteles de la Zona 39.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un total de 220 docentes, directivos y personal de apoyo de primarias de Ciudad Juárez participaron en el Taller sobre el Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia en escuelas de educación básica del estado, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos y la integridad del alumnado.

La capacitación reunió a figuras educativas de 15 planteles que integran la Zona 39, incluidos docentes frente a grupo, personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), maestras y maestros de Educación Física y artísticas, así como directivos, quienes recibieron herramientas para identificar, atender y canalizar situaciones de violencia, acoso escolar, abuso sexual y maltrato.

Durante la inauguración, el subsecretario de Educación de la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, subrayó la relevancia de contar con conocimientos claros sobre cómo actuar ante estas problemáticas para proteger a niñas, niños y adolescentes.

“Este esfuerzo refleja el firme compromiso de la comunidad educativa por el bienestar, la seguridad y la formación integral de las niñas, niños y adolescentes”, expresó.

Por su parte, la supervisora escolar de la Zona 39 Región Norte destacó que el propósito central del taller es proveer estrategias de prevención, detección y actuación, así como orientar la debida canalización de los casos que pudieran presentarse en los centros escolares.

La capacitación fue impartida por la coordinadora del Programa de Convivencia Escolar Zona Norte y personal del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), quienes abordaron procedimientos, rutas de atención y coordinación interinstitucional para una respuesta oportuna y efectiva dentro del marco normativo vigente.

