Capacita Parques y Jardines a vecinos del Valle de Juárez en técnicas de poda

Taller busca fomentar el cuidado responsable de árboles y reducir riesgos ambientales.

Valle de Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines impartió un taller de poda dirigido a habitantes del Valle de Juárez, con el objetivo de acercar conocimientos técnicos sobre el cuidado de árboles a comunidades alejadas del área urbana.

La actividad fue gestionada por la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente y tuvo como finalidad explicar las condiciones y principios básicos de la poda, así como las formas correctas de realizarla para evitar daños a los árboles y posibles riesgos, informó Víctor Herrera, coordinador de Cultura Sustentable de la dependencia.

El taller se llevó a cabo en la biblioteca de San Isidro, donde durante aproximadamente una hora se abordó la importancia de la poda responsable, los distintos tipos de poda y las técnicas adecuadas para su ejecución. Posteriormente, los asistentes realizaron una práctica sencilla en el parque contiguo, con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos.

En la capacitación participaron alrededor de 20 personas de comunidades como San Isidro, Loma Blanca y poblados cercanos, como parte del esfuerzo por extender este tipo de formación ambiental a zonas rurales del municipio.

La Dirección de Parques y Jardines señaló que este tipo de talleres forman parte de una estrategia permanente para promover el cuidado del arbolado urbano y rural, así como la participación ciudadana en la conservación del entorno natural.

