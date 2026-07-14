Capacita JMAS a más de 50 empresas sobre el manejo responsable de descargas sanitarias

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El programa “Soy responsable de mi descarga” busca prevenir taponamientos y daños a la red de drenaje mediante la capacitación de comercios e industrias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que más de 50 empresas, restaurantes, hoteles e industrias han participado en la capacitación “Soy responsable de mi descarga”, iniciativa orientada a fomentar el cumplimiento de la normatividad ambiental y el manejo adecuado de las aguas residuales.

De acuerdo con la JMAS, el programa busca reducir los problemas ocasionados por la disposición inadecuada de residuos que llegan al sistema de alcantarillado, como grasas, aceites, basura, toallitas húmedas y objetos de gran tamaño, que generan obstrucciones y afectaciones a la infraestructura sanitaria.

“La iniciativa de ‘Soy responsable de mi descarga’ busca concientizar a empresas, restaurantes, hoteles e industrias sobre la correcta disposición de sus desechos”, señaló Verónica Perales, asesora de la Dirección Ejecutiva de la JMAS.

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La funcionaria informó que la capacitación ya ha sido impartida en hoteles, cadenas de cafeterías, restaurantes e industrias, entre ellos María Bonita, las 20 sucursales de Caffenio, Tim Hortons, El Barrigas, Cielito Lindo, Cabanna, La Fogata, Los Arcos, así como las empresas NSI Industries y AMBU Juárez.

Al concluir el curso, los establecimientos reciben un diploma y un sello distintivo que los identifica como negocios comprometidos con el manejo responsable de sus descargas sanitarias.

“Al concluir la capacitación, entregamos un diploma que los acredita como una empresa responsable de sus descargas. Posteriormente, se coloca un sello distintivo en la entrada del establecimiento para que las y los clientes puedan identificar que el lugar tomó esta capacitación.”

La JMAS invitó a los establecimientos interesados en incorporarse al programa a solicitar información a través del teléfono (656) 270-5945, donde podrán programar una visita para recibir la capacitación.

Con esta estrategia, el organismo busca fortalecer la cultura de responsabilidad ambiental entre los sectores comercial, industrial y de servicios, con el propósito de preservar el funcionamiento del sistema de alcantarillado y prevenir problemas en la red de drenaje de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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