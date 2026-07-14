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Continuará JMAS con limpieza preventiva del colector Teófilo Borunda

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POR Redacción ADN / Agencias
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Los trabajos iniciarán este miércoles y ocasionarán el cierre parcial de la avenida Teófilo Borunda durante un periodo estimado de 10 días.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que este miércoles reanudará los trabajos de limpieza preventiva del colector Teófilo Borunda, con el objetivo de mantener el correcto funcionamiento de la red de drenaje sanitario.

Las labores se realizarán sobre la avenida Teófilo Borunda, en el tramo comprendido entre Paseo de la Victoria y Francisco Villarreal Torres, donde permanecerán cerrados dos carriles de circulación durante aproximadamente 10 días.

“Las labores se llevarán a cabo sobre la avenida Teófilo Borunda, en el tramo comprendido entre la avenida Paseo de la Victoria y Francisco Villarreal Torres, donde será necesario el cierre de dos carriles de circulación durante un lapso de 10 días.”

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La JMAS indicó que los trabajos estarán a cargo del Departamento de Alcantarillado y se efectuarán diariamente de las 5:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, periodo en el que se utilizará maquinaria especializada para la limpieza del colector.

El organismo exhortó a las y los automovilistas a conducir con precaución y considerar rutas alternas, debido a la presencia de personal operativo y equipo pesado en la zona de intervención.

“Se exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución y considerar rutas alternas para trasladarse a sus actividades.”

La JMAS agradeció la comprensión de la ciudadanía por las afectaciones temporales a la circulación y destacó que estas acciones forman parte del programa de mantenimiento preventivo para conservar en óptimas condiciones la infraestructura sanitaria de Ciudad Juárez.

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