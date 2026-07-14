Pide Cruz Pérez Cuéllar respaldo de comerciantes rumbo al proceso interno de Morena

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El alcalde con licencia llamó a apoyar su proyecto en la encuesta para definir la coordinación de la defensa de la transformación en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo un encuentro con líderes comerciantes, a quienes solicitó respaldar su proyecto durante la encuesta que definirá la representación de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante la reunión, el político hizo un llamado a los asistentes para apoyar su participación en el proceso interno del partido.

“Si a la casa llega la encuesta, que Cruz Pérez Cuéllar sea la respuesta.”

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Pérez Cuéllar realizó un balance de su gestión al frente del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y destacó que las principales obras ejecutadas durante su administración fueron financiadas sin contratar deuda pública.

Asimismo, señaló que el Municipio continúa cubriendo compromisos financieros derivados del Plan de Movilidad Urbana implementado en administraciones anteriores, y aseguró que los proyectos impulsados durante su gobierno ya fueron liquidados.

“Yo tengo el orgullo de decir que lo que hicimos ya está pagado; el estadio 8 de Diciembre ya está pagado, cero deudas.”

El aspirante también cuestionó algunas obras ejecutadas por el Gobierno del Estado, entre ellas la Torre Centinela y el sistema de transporte con carriles confinados, al considerar que no han resuelto las principales necesidades de Ciudad Juárez.

Finalmente, Pérez Cuéllar afirmó que su aspiración política también responde al objetivo de lograr una mayor atención para Ciudad Juárez desde el ámbito estatal y recordó sus vínculos con el sector comercial, al señalar que creció en una familia dedicada a esa actividad, experiencia que, dijo, marcó su formación antes de estudiar Derecho e incorporarse a la vida pública.

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