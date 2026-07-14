Ratifica PT alianza con Morena y respalda a Andrea Chávez rumbo al proceso interno en Chihuahua

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El Partido del Trabajo anunció el nombramiento de la senadora con licencia como coordinadora estatal de Afiliación y reiteró su apoyo a su proyecto político.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua ratificó su alianza con Morena y expresó su respaldo a Andrea Chávez, al anunciar su nombramiento como Coordinadora Estatal de Afiliación y refrendar su apoyo a sus aspiraciones dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

En un posicionamiento difundido por la dirigencia estatal, la Comisionada Política Nacional del PT sostuvo que la alianza entre ambos partidos permanece firme y rechazó cualquier intento de división al interior del movimiento.

“Nuestra coalición con Morena está más fuerte y cohesionada que nunca. La 4T no se dobla frente al poder ni se negocia.”

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El partido informó que el nombramiento de Andrea Chávez será respaldado con un evento masivo que, afirmó, servirá para demostrar el apoyo de la militancia a la senadora con licencia y a los trabajos de organización política en el estado.

En el mismo pronunciamiento, el PT señaló que respeta la decisión de quienes opten por integrarse a otras fuerzas políticas, aunque sostuvo que su militancia permanecerá respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Los que somos 4T fundadores y firmes, tenemos una militancia por convicción y estamos en la trinchera histórica que busca sepultar un siglo de rezago del PRI y del PAN.”

Asimismo, el instituto político lanzó críticas contra actores políticos a los que atribuyó vínculos con el PAN y el Gobierno del Estado, al advertir sobre lo que calificó como intentos de incorporarse al movimiento de la Cuarta Transformación con fines electorales.

Finalmente, el PT afirmó que Andrea Chávez representa la opción que consideran más congruente para encabezar los trabajos políticos del movimiento en Chihuahua, al señalar que continuará impulsando su proyecto de cara al proceso interno de Morena.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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